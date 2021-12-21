الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوم.. «المركزي» يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 50 مليار جنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

يربط البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، ودائع بمعدل ثابت بقيمة إجمالية بلغت ٥ مليارات جنيه، لأجل 7 أيام بعائد ثابت بلغ 8.75%.

ويقر «المركزي» أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بالكوريدور.

يذكر أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.

ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.

بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.

ويطرح البنك المركزي المصري بصفة دورية ثلاثة أيام أسبوعيًا عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة.

ويطرح البنك المركزي المصري بصفة دورية ثلاثة أيام أسبوعيا عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة.

 

أنخفاض يطرح مارس عمل خزانة المركزى الضرائب اليوم أسعار السوق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الصعيد لم يعد منسيًا

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

القادة المسيحيون فى القدس يحذرون من خطر الجماعات الإسرائيلية المتطرفة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

كوريا الجنوبية تسجل حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة الخطورة 

تفاصيل حالة الطقس فى مصر الثلاثاء 21-12-2021

تفاصيل ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك فى الأقصر.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ما بعد بيان الألمان!

منى رجب

متحف فريد يستحق المشاهدة

حسين دعسة

مؤتمر وزراء الثقافة العرب فى دبى.. . هل ننجح فى صياغة خطة معاصرة للثقافة؟

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

صور

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

محطة تل أبيب

المزيد

الائتلاف الحكومى الهش فى إسرائيل يواجه خطر التفكك بسبب خلاف مُحتدم بين أطرافه

المُعتقلون إداريًا بسجون إسرائيل يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

نادي الأسير الفلسطينى : قمع أسرى في سجن «نفحة» الإسرائيلى