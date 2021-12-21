الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تدرج 8 دول أخرى على قائمة حظر السفر لتجنب الإصابة بكورونا

كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة

أعلنت المراكز الأمريكية للرقابة والوقاية من الأمراض عن إدراج ثمانى دول أخرى على قائمة الدول التى يتعين على الأمريكيين تجنب السفر إليها نظرا لزيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا فيها.

وأوضحت المراكز الأمريكية فى معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن ونشر اليوم أن هذه الدول تتضمن إسبانيا وفنلندا وتشاد ولبنان وجزيرة بونير / إحدى الجزر الكاريبية الهولندية الواقعة جنوب بحر الكاريبي / بالاضافة إلى منطقة جبل طارق وموناكو وسان مارينو ".
واستدركت قائلة "إنه إذا كان يتعين على الأمريكيين السفر إلى إسبانيا، فإنه يجب عليهم تلقى تطعيما كاملا قبل السفر إليها نظراً لاحتمال تعرض المسافرين إليها لخطر الاصابة بمتحورات فيروس كورونا التى أخذت فى الانتشار هناك".
وحثت المراكز الأمريكية المسافرين على إتباع التوصيات أو المتطلبات التى تشترطها هذه الدول، ومن بينها إرتداء الكمامات والتباعد بين الأفراد.
ومما يذكر أن المراكز الأمريكية للرقابة والوقاية من الأمراض عادة ما تحذر من السفر إلى الدول التى تكون مخاطر الاصابة فيها بفيروس كورونا المستجد مخاطر عالية جدا.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتزم فرض الإغلاق في الولايات المتحدة لمواجهة موجة جديدة من جائحة كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في إحاطتها الصحافية اليومية إن الرئيس الأمريكي الذي سيتوجه بكلمة لمواطنيه الثلاثاء لن يعلن "إغلاق البلاد" بل سيركز على فوائد تلقي اللقاح.

وأضافت أنه سيعلن أيضا إجراءات جديدة تهدف إلى "توسيع نطاق إجراء الفحوص لكشف" كوفيد-19، مع الإشارة إلى "الأخطار التي تهدد غير الملقحين".

وكان مستشار البيت الأبيض للشؤون الصحية أنتوني فاوتشي حذر أمس من أن متحور "أوميكرون" ينتشر في أنحاء العالم، لافتا إلى أن "أسابيع أو أشهرا صعبة" تنتظر الأمريكيين هذا الشتاء.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء حيث أحصت حتى الآن أكثر من 807 آلاف وفاة بكوفيد-19.

 

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