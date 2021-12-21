الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 5202 إصابة جديدة بكورونا و 52 وفاة

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 5202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة
الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.


وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 575 ألفا و615 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
 

كما سجلت البلاد 52 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4828 وفاة.

 

كما سجلت البلاد 49 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون لترتفع حصيلة الإصابات به إلى 227 شخصا.
 

وحتى اليوم الثلاثاء، تلقى 84.9% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة جرعة أولى من لقاح كورونا، بينما تم تطعيم 82% بشكل كامل، فيما تلقى 24.1% جرعة معززة.

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