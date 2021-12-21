الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تعمل على إعداد خطوات بديلة حال فشل المفاوضات مع إيران

جين بساكي
جين بساكي

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد خطوات جديدة تجاه إيران، ستتخذها في حال فشل المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي لها يوم الإثنين، إنه "بناء على موقف إيران من الجولة الأخيرة من المفاوضات، كلف الرئيس جو بايدن الفريق الخاص بالأمن الوطني بأن يكون مستعدًا لفشل الدبلوماسية والنظر في خيارات أخرى".

وأضافت أن "هذا العمل جار، وهناك أيضًا مشاورات مع العديد من الشركاء حول العالم".

يذكر أن الجولة السابعة من المفاوضات حول العودة للاتفاق النووي الإيراني اختتمت الجمعة الماضي في فيينا.

ومن المتوقع استئناف عمل المفاوضين بعد أعياد الميلاد في أوروبا، بناء على الوثائق التي تم إعدادها في يونيو الماضي.

وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتزم فرض الإغلاق في الولايات المتحدة لمواجهة موجة جديدة من جائحة كورونا.

و قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في إحاطتها الصحفية اليومية، إن الرئيس الأمريكي الذي سيتوجه بكلمة لمواطنيه الثلاثاء لن يعلن "إغلاق البلاد" بل سيركز على فوائد تلقي اللقاح.

و أضافت أنه سيعلن أيضًا إجراءات جديدة تهدف إلى "توسيع نطاق إجراء الفحوص لكشف كوفيد-19، مع الإشارة إلى الأخطار التي تهدد غير الملقحين".

و كان مستشار البيت الأبيض للشؤون الصحية أنتوني فاوتشي حذر أمس من أن متحور "أوميكرون" ينتشر في أنحاء العالم، لافتًا إلى أن "أسابيع أو أشهرًا صعبة" تنتظر الأمريكيين هذا الشتاء.

و تعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررًا في العالم من الوباء، حيث أحصت حتى الآن أكثر من 807 آلاف وفاة بكوفيد-19.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

إيران مفاوضات على خطوات فشل المفاوضات واشنطن المفاوضات فشل عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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