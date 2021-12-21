الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

79 ألف و169 طفلا تلقوا التطعيم ضد شلل الأطفال بمطروح

التطعيم ضد مرض شلل
التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمطروح

أكد الدكتور شريف الشناوي، مدير ادارة  الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، والمسئول عن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، أن عدد الأطفال الذين تلقوا التطعيم علي مدار يومين  79  ألف و169 طفل  على مستوى المحافظة بنسبة 64,7%. 

وشهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في ١٩ ديسمبر ٢٠٢١، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في وحدة رعاية الأمومة والطفولة بمدينة مرسى مطروح، بحضور شريف الشناوي، مدير إدارة الطب الوقائي، ومسئول حملة شلل الأطفال بمطروح، وعددًا من القيادات التنفيذية.

وتابع محافظ مطروح تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات من خلال الفرق الطبية الثابتة في مركز الطفولة والأمومة، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 
وقال الدكتور شريف الشناوي، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ومسئول حملة شلل الأطفال خلال حديثة لـ"الدستور، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تبدأ من عمر يوم وحتي 5 سنوات وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

وأضاف "الشناوي"، أن  ذلك  يأتي تحت رعاية وزارة الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، حيث أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة 122 ألف و390 طفلًا.

وأوضح أن الحملة يتم تنفيذها من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً من خلال 408 فرق طبية ثابتة ومتحركة  للوصول من منزل إلي منزل بكافة مدن وتوابع المحافظة للوصول لكافة الأطفال المستهدفين بالمحافظة وتطعيمهم بالمجان. 
وتابع خالد حمد، مسؤل الشباب في جمعية الهلال الأحمر بمطروح، خلال حديثة لـ"الدستور"، أن متطوعي الهلال الأحمر يشاركون مع إدارة الطب الوقائي في حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث تم توعية المواطنين في القرى والتجمعات الصحراوية بأهمية التطعيم ضد شلل الأطفال والوصول إلى المستهدف في محافظة مطروح.

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