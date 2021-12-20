مجلس السيادة يؤكد حرص السودان على التعاون مع المجتمع الدولى لتنفيذ اتفاق السلام

جدد مجلس السيادة الانتقالي، اليوم الاثنين، حرص السودان على التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاق السلام وإكمال عملية التحول الديمقراطي في البلاد.

جاء ذلك خلال تصريحات لعضو مجلس السيادة الإنتقالي الهادي إدريس، خلال لقائه اليوم بمدينة الفاشر، خردياتا لو ندياي نائب رئيس البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس) والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة والشؤون الإنسانية في السودان، لبحث دور البعثة خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان لمجلس السيادة.

وأكدت خردياتا لو ندياي من جهتها دعم المجتمع الدولي واستعداده الكامل لتحقيق التعايش السلمي بين مكونات إقليم دارفور، لضمان تحقيق السلام الاجتماعي، مشددة على أهمية استمرار التعاون بين السودان والمجتمع الدولي.

وأشارت المسؤولة الدولية إلى انطلاق "يونيتامس" من أرضية مشتركة مع الحكومة وأطراف عملية السلام لتعزيز الأمن السلام وتنفيذ برامج التنمية.

وعبرت خردياتا لو ندياي عن أسفها للأحداث التي شهدتها ولايات دارفور مؤخراً، والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء، مشيرة إلى دور "يونيتامس" خلال المرحلة المقبلة في إنفاذ اتفاق السلام واستكمال التحول الديمقراطي في السودان.

مجلس السيادة يهنئ الشعب السوداني بمناسبة إعلان الاستقلال

وعقد مجلس السيادة الإنتقالي، اجتماعه الدوري اليوم بالقصر الجمهوري، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس.

وأوضحت سلمي عبد الجبار، الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، في تصريح صحفي، أن المجلس تقدم بالتهنئة إلى الشعب السوداني، بمناسبة ذكري إعلان الاستقلال من داخل البرلمان، والذكري الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة. وترحم مجلس السيادة على كل الشهداء الذين سالت دماءهم فداء لتراب الوطن.

وقالت سلمى إن المجلس أمن على حرية التعبير السلمي، وشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الفترة الانتقالية حتى يتم التوصل إلى مدنية الدولة وتحقيق التحول الديمقراطي.

وأشارت إلى أن المجلس تقدم بالتهنئة والشكر، للجنة العليا لحل أزمة الشرق، لما بذلته من جهد في وضع التدابير اللازمة، التي تعيد السلم والسلام المجتمعي لأهل الشرق، بكافة مكوناته.