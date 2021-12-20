الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزارة التموين تتسلم 7 محلات تجارية لبيع منتجاتها بحدائق أكتوبر

أعلن المهندس محمد مصطفي رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، اليوم الإثنين، أنه تم تسليم 7 محلات تجارية لوزارة التموين لبيع منتجيها بأسعار منخفضة التكلفة للمواطنين بمنطقة إبني بيتك.  

وقال رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر إنه تم تشكيل لجنة من خلال الجهاز تتضمن المهندس محمد عبدالله - نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس أحمد نمور معاون رئيس الجهاز، والمهندسة نشوى فتحى الهلاوى، والمهندس محمد سليمان ووفد من وزارة التموين لتسليم عدد 7 محلات تجارية بالأسواق التجارية بالمناطق 

«الدستور» ترصد فى السطور التالية أبرز المحلات التى تسلمتها وزارة التموين بمنطقة إبني بيتك..  

  • سوق رقم (7) قطاع (أ)  منطقة ابنى بيتك (2) 
  • سوق رقم (4) قطاع (د)  منطقة ابنى بيتك (4) 
  • سوق رقم (3) مركز خدمات رئيسي  منطقة ابنى بيتك (5) 
  • سوق رقم (2) قطاع (ب)  منطقة ابنى بيتك (5) 
  • سوق رقم (1) منطقة الاولى 
  • سوق رقم ( ) قطاع (أ)  منطقة ابنى بيتك (7) 
  • سوق رقم ( ) قطاع (ص)  منطقة ابنى بيتك (7) 

وأكد المهندس محمد مصطفي، أن مسئولى وزارة التموين تعهدوا بسرعة إنهاء التجهيزات والتشغيل فى موعد أقصاه 3 شهور من تاريخه.

حدائق أكتوبر يسلم -‏‏ تجاية لوزارة التموين لبيع منتجهاتها منخ التكالفة علا العلاف محمد مصط رئيس جهاز حدائق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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