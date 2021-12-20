وزارة التموين تتسلم 7 محلات تجارية لبيع منتجاتها بحدائق أكتوبر
أعلن المهندس محمد مصطفي رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، اليوم الإثنين، أنه تم تسليم 7 محلات تجارية لوزارة التموين لبيع منتجيها بأسعار منخفضة التكلفة للمواطنين بمنطقة إبني بيتك.
وقال رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر إنه تم تشكيل لجنة من خلال الجهاز تتضمن المهندس محمد عبدالله - نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس أحمد نمور معاون رئيس الجهاز، والمهندسة نشوى فتحى الهلاوى، والمهندس محمد سليمان ووفد من وزارة التموين لتسليم عدد 7 محلات تجارية بالأسواق التجارية بالمناطق
«الدستور» ترصد فى السطور التالية أبرز المحلات التى تسلمتها وزارة التموين بمنطقة إبني بيتك..
- سوق رقم (7) قطاع (أ) منطقة ابنى بيتك (2)
- سوق رقم (4) قطاع (د) منطقة ابنى بيتك (4)
- سوق رقم (3) مركز خدمات رئيسي منطقة ابنى بيتك (5)
- سوق رقم (2) قطاع (ب) منطقة ابنى بيتك (5)
- سوق رقم (1) منطقة الاولى
- سوق رقم ( ) قطاع (أ) منطقة ابنى بيتك (7)
- سوق رقم ( ) قطاع (ص) منطقة ابنى بيتك (7)
وأكد المهندس محمد مصطفي، أن مسئولى وزارة التموين تعهدوا بسرعة إنهاء التجهيزات والتشغيل فى موعد أقصاه 3 شهور من تاريخه.