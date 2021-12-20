وزارة التموين تتسلم 7 محلات تجارية لبيع منتجاتها بحدائق أكتوبر

أعلن المهندس محمد مصطفي رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، اليوم الإثنين، أنه تم تسليم 7 محلات تجارية لوزارة التموين لبيع منتجيها بأسعار منخفضة التكلفة للمواطنين بمنطقة إبني بيتك.

وقال رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر إنه تم تشكيل لجنة من خلال الجهاز تتضمن المهندس محمد عبدالله - نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس أحمد نمور معاون رئيس الجهاز، والمهندسة نشوى فتحى الهلاوى، والمهندس محمد سليمان ووفد من وزارة التموين لتسليم عدد 7 محلات تجارية بالأسواق التجارية بالمناطق

«الدستور» ترصد فى السطور التالية أبرز المحلات التى تسلمتها وزارة التموين بمنطقة إبني بيتك..

سوق رقم (7) قطاع (أ) منطقة ابنى بيتك (2)

سوق رقم (4) قطاع (د) منطقة ابنى بيتك (4)

سوق رقم (3) مركز خدمات رئيسي منطقة ابنى بيتك (5)

سوق رقم (2) قطاع (ب) منطقة ابنى بيتك (5)

سوق رقم (1) منطقة الاولى

سوق رقم ( ) قطاع (أ) منطقة ابنى بيتك (7)

سوق رقم ( ) قطاع (ص) منطقة ابنى بيتك (7)

وأكد المهندس محمد مصطفي، أن مسئولى وزارة التموين تعهدوا بسرعة إنهاء التجهيزات والتشغيل فى موعد أقصاه 3 شهور من تاريخه.