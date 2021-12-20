رئيس الوزراء البريطانى عن «أوميكرون»: الوضع صعب للغاية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الوضع الحالي الخاص بمتحور "أوميكرون" لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، صعب للغاية.

وأضاف جونسون، في تصريحات اليوم الاثنين، عقب اجتماع للحكومة البريطانية، أنه مع الانتشار السريع للمتحور الجديد في المملكة، كان من الضروري تسريع عملية إعطاء الجرعات المعززة، واتخاذ إجراءات أخرى.

وأكد أن الحكومة قررت - خلال الاجتماع - وضع البيانات المتعلقة بالوضع الوبائي تحت المراجعة المستمرة، مضيفًا "للأسف عليَّ القول إننا نحتفظ بإمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الناس والصحة العامة..ولن نتردد في اتخاذ مثل هذه الإجراءات".

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تراقب البيانات ساعة بساعة، لكن يبدو أنها دفعت أي قيود جديدة محتملة إلى الأسبوع المقبل عقب عيد الميلاد، مستبعدًا التنفيذ الفوري للقيود الجديدة المتعلقة بفيروس كورونا.

جاء ذلك بعد أن اشتكى الوزراء من أن البيانات الخاصة بأوميكرون لا تزال محدودة للغاية بحيث لا تبرر التطبيق الفوري لقيود جديدة.

ودعا جونسون البريطانيين لتوخي الحذر وحماية أنفسهم والآخرين، وكذلك دعاهم إلى تلقي اللقاحات والجرعات المعززة، مؤكدًا أن الظرف الحالي يحتم ذلك، مضيفًا أن هناك أملاً في السيطرة على انتشار متحور "أوميكرون"، مؤكدًا: "لا نستبعد أي شيء"، موضحًا أن ما يجب أن يركز عليه المواطنون هو التزام الإجراءات الواقية من الإصابة بالفيروس والتي تشمل ارتداء الأقنعة.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن الشعب يتفهم هذه الأمور وهو ما يبدو واضحًا في بعض التغيرات بحياتهم اليومية، مشددًا على أن "ما يهم حقًا هو أن يتلقى الجميع اللقاحات" المضادة لفيروس كورونا للحماية من الإصابة بكورونا.

ووصف جونسون انتشار "اوميكرون" في بلاده بأنه يمثل ارتفاعًا سريعًا يشمل العاصمة لندن، منوهًا: "الإجابة هي أن نكون حذرين".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد دعا إلى اجتماع لمجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم؛ لمناقشة أحدث البيانات حول انتشار متغير "أوميكرون".

وقال مصدر حكومي إن ملايين الأشخاص يسافرون للاحتفال بعيد الميلاد في الأيام المقبلة، وأضاف أن الخدمات اللوجستية تعني أنه من غير المرجح أن تكون هناك قيود قبل عيد الميلاد.

وذكرت صحيفة "ذا تليجراف" أن المسؤولين حددوا يوم 28 ديسمبر كنقطة انطلاق محتملة لفرض قيود جديدة.