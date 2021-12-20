الخميس.. أمسية شعرية بصالون محمد عفيفي مطر في جاليري ضي

تنظم دار المرايا، بالتعاون مع جاليري ضي وصالون الشاعر محمد عفيفي مطر، أمسية شعرية يوم الخميس المقبل الموافق 23 ديسمبر في تمام السادسة والنصف مساءً، بمقر جاليري ضي بالمهندسين.

تشمل الأمسية قصائد الشعراء محمد خير، ويحيى وجدي، ومحمد المتيم، وإيمان السباعي، وعمر شهريار، وتدير الأمسية الشاعرة إسراء النمر.

دار المرايا منبر ثقافي ديمقراطي جذري متعدد الأنشطة، يقوم بإنتاج مواد ثقافية وأدبية وفنية متنوعة، وتتبنى في كل منتجاتها منهجًا ديمقراطيًا وتقدميًا، ومناهضًا لكل أنماط التمييز في المجتمع. وقد تأسست الدار عام 2016 انطلاقًا من رؤية تنظر بشكل نقدي للأصوات السائدة اليوم داخل صناعة الثقافة في مصر، وتحاول تجاوزها والانفتاح على تيار مختلف من الأصوات الثقافية، فهذه الصناعة تتجاهل أحد أهم الأصوات الموجودة على الساحة، ألا وهو الأصوات النقدية والتقدمية لجمهور واسع، أغلبه من الشباب الذين سئموا الصيغ والفرضيات والأفكار والكليشيهات القديمة.

انطلاقًا من كل ما سبق تسعى دار المرايا إلى استخدام أدوات متنوعة من أجل تحقيق أهدافنا، تتضمن: نشر وبيع الكتب، وإصدار مجلة ثقافية تعمل كمنبر للسجال الفكري، وإنتاج أفلام وثائقية وروائية، وتنظيم ورش للتدريب على المهارات الإبداعية، والثقافة التقدمية، وتنظيم معارض، وندوات، ومؤتمرات، ومسابقات، وتأسيس موقع إلكتروني للدفع بصورة ديموقراطية نحو خلق بديل أو بدائل عن الأصوات المحافظة السلطوية الإسلامية والمدنية على حد سواء.

يذكر أن محمد عفيفي مطر شاعر و قاص من مصر صدر له: إفلات الأصابع ـ رواية ـ الكتب خان 2018 "العادات السيئة للماضي" ـ شعر ـ الكتب خان 2015 "سماء أقرب" - رواية - دار ميريت 2013 "هدايا الوحدة " شعر - دار ميريت 2010 "عفاريت الراديو " قصص قصيرة - دار ملامح 2008 " بارانويا " أشعار بالعامية - دار ميريت ـ " ليل خارجي " أشعار بالعامية - دار ميريت 2002.