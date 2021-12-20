مقتل 17 شخصا وفقدان 68 بعد غرق سفينة تقل مهاجرين قبالة سواحل مدغشقر

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل، بمقتل 17 شخصا وفقدان 68 بعد غرق سفينة تقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدغشقر.

وخلال الفترة الماضية، تمكنت سفينة إمداد بحرية إيطالية، من إنقاذ 65 مهاجرا غير قانوني، بينهم نساء وأطفال، خلال عملية نفذت في عرض المتوسط، حيث كانوا على متن قارب خشبي مكتظ.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن القارب انجرف بعد أن تعطل محركه ورصدته طائرة استطلاع إيطالية من طراز “سي بيرد”، كانت تحلق بالقرب من الموقع.

وتفيد تفاصيل عملية الإنقاذ، التي نقلتها الوكالة، بعدم وجود سترات نجاة لدى المهاجرين العالقين داخل القارب الخشبي.

وانتهت عملية إنقاذهم عبر السفينة الإيطالية “اسو فينتينوف” في المياه الدولية بالقرب من حقل البوري النفطي، بعد طلب ورد إلى السفينة من قبل الطائرة الإيطالية.

يذكر أن سفينة تابعة لقوات خفر السواحل الليبي، وصلت إلى مكان الحادث لتفقد القارب الفارغ، فيما صرح القبطان المسؤول عن عملية الإنقاذ، بأنه ينتظر أوامر من “مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحرية” في روما لتخصيص مكان آمن لإنزال المهاجرين.

ويأتي ذلك بعد يوم من اعلان منظمة "ألارم فون" فقدانها الاتصال مع 70 مهاجرا غير شرعي، كانوا على متن قارب غادر السواحل الليبية قبل 4 أيام، معتبرة إياهم في عداد المفقودين.

وفى سبتمبر الماضى، أعلن مكتب النائب العام في ليبياعن ضبط شبكة تهريب مسئولة عن وفاة 6 مهاجرين ضمن 28 مهاجرًا غير شرعي آخرين نقلتهم إلى ليبيا.

وحسب ما ذكره تليفزيون الوسط الليبي، فإن نيابة الكفرة الابتدائية استهلت التحقيق بمعاينة محل الواقعة ومناظرة جثث المهاجرين وعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة وآلية وطريقة حدوثها، وفق بيان منشور على صفحة مكتب النائب العام.