حملة لرفع الإشغالات بأحياء مدينة العاشر من رمضان

جهاز العاشر : يستمر بالحملات اليومية واعادة الشي لاصلة

كلف المهندس أحمد عمران،رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بتكثيف الحملات اليومية على الأحياء لرفع الإشغالات بالتعاون مع إدارات التنمية والنظافة والأحياء وشرطة المرافق والتعمير للتصدى لأى مخالفة أو تعد.

ووجه جهاز المدينة حملة لرفع الإشغالات المخالفة بالحى الأول بمنطقة الأردنية ومحور مصر النور والموقف الإقليمي الجديد.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين بالمنطقة الصناعية الثالثة والطرق والمحاور الرئيسية والفرعية طريق الروبيكي وزيزينيا وكوبري 51 و56 مرورًا بمنطقة المجمعات الصناعية المطورين.