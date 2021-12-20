الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز العاشر : يستمر بالحملات اليومية واعادة الشي لاصلة

حملة لرفع الإشغالات بأحياء مدينة العاشر من رمضان

كلف المهندس أحمد عمران،رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بتكثيف الحملات اليومية على الأحياء لرفع الإشغالات بالتعاون مع إدارات التنمية والنظافة والأحياء وشرطة المرافق والتعمير للتصدى لأى مخالفة أو تعد. 

ووجه جهاز المدينة حملة  لرفع الإشغالات المخالفة بالحى الأول بمنطقة الأردنية ومحور مصر النور والموقف الإقليمي الجديد. 

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين بالمنطقة الصناعية الثالثة والطرق والمحاور الرئيسية والفرعية طريق الروبيكي وزيزينيا وكوبري 51 و56  مرورًا بمنطقة المجمعات الصناعية المطورين.

 

أحمد عمران يؤكد على استمرار الحملات والضيطيات للقضاء على العشوائيات بالعاشر من رمضان علا العلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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