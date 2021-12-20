الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تتيح 5 خدمات للبطاقات الذكية على موقعى دعم مصر وبوابة مصر الرقمية

صرف السلع
صرف السلع

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية 5 خدمات للبطاقات الذكية على موقعي دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، وشملت أبرزها:

الفصل الاجتماعي

إتاحة خدمة فصل اجتماعي من بطاقة التموين للزوج وفصله من بطاقة أسرته وعمل بطاقة تموينية له وفصل زوجته من بطاقة أسرتها وضمها لزوجها يقوم بصرف السلع التموينية «متوسط نصيب الفرد الواحد 50 جنيهًا والفردين 100 جنيه».

تفعيل بطاقة التموين 

تسمح وزارة التموين من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية بتفعيل بطاقة التموين.

إصدار بدل تالف 

تسمح وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال موقعي دعم مصر وبوابة مصر الرقمية إصدار بدل تالف أو فاقد. 

نقل بطاقة التموين 

تسمح وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال موقعي دعم مصر وبوابة مصر الرقمية نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى. 

الاستعلام عن صرف مقررات التموين

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن صرف التموين شهريًا.

ولا يسمح موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية بتسجيل عدد من الخدمات التموينية التي كانت متاحة من قبل وهي أبرزها:

استخراج البطاقات التموينية

استخراج بطاقة تموين ذكية جديدة.

إضافة المواليد

إضافة المواليد غير المقيدين تموينيًا على البطاقات للأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية بواقع طفلين على الأكثر لتصبح البطاقة الواحدة تشكل 4 أفراد.

إضافة الزوجة 

إضافة الزوجة غير المقيدة على بطاقة زوجها أو الزوجة المحرومة وغير مستفيدة من الدعم.

صرف التموين 

إضافة صرف تموين لمستحقي خبز.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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