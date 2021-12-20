الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين جنوب سيناء»: احتياطى السلع الأساسية يكفى لـ5 شهور

صرف السلع
صرف السلع

أكد المهندس سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، انتظام صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لشهر ديسمبر للمستفيدين من أصحاب البطاقات.

وأضاف، في تصريح لـ«الدستور»، أن هناك أرصدة احتياطية من السلع الأساسية والاستراتيجية تكفي الاحتياجات ما بين 4 لـ5 شهور، واصفًا الموقف التمويني بـ«الآمن والمستقر».

وقال إن بدالي التموين ومشروع «جمعيتي» يتسلمون السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الاستعاضات الشهرية التي تصل لـ8 بواقع 2 أسبوعيًا.

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