«المصريين الأحرار» يبدأ تدريب براعم الجمهورية الجديدة 2030

واصل حزب « المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، برنامج براعم/شباب الجمهورية الجديدة 2030 تحت إشراف الدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام للحزب.

حيث بدأت الجولة الأولى للمرحلة العمرية من ١٥ إلى ٢٥ عاما وحضر بعض الضيوف من فئات عمرية أكبر، داخل مقر الحزب الرئيسي بشارع العروبة.

وحاضر الشباب أعضاء البرنامج الدكتور عماد قطارة رئيس مجلس إدارة ومؤسس أكاديمية بانكرز لاونج، صاحب خبرة تتجاوز ٢٦ عاما فى مجال العمل المصرفى.

وتحدث المحاضر عن هدف برنامج المصريين الأحرار لتأهيل الشباب والنشء بصورة صحيحة على أيدى متخصصين لإعداد جيل وشباب المستقبل شباب الجمهورية الجديدة، وتناول الحديث عن اقتصاد مصر وأهميته وكيفية التفكير بصورة اقتصادية متميزة .

وسط تفاعل وإشادة الشباب الحضور على فكرة البرنامج التي تستهدف تطوير شامل للمهارات وتوعية صحيحة للأجيال وتوضيح مسار الاقتصاد الوطني، وسبل التفكير الإبداعي.

وتقدم «قطارة» بالشكر إلى الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لمنحه فرصة العمل مع جيل واعد لخدمة الوطن تحقيقا ووصولا لمصر التي نحلم بها.

ومن جانبه أعربت الدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام للحزب عن سعادتها لتفاعل براعم وشباب الجمهورية الجديدة مع البرنامج وأهدافه ، وتطلعات الحزب أن يكون هناك استمرار للشباب المشارك حتي يدرك الجميع قيمة ومعنى الوطن ويكونوا طامحين للمشاركة الفاعلة والسياسية لدعم وتعضيد رؤية مصر الجديدة.