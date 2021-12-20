سويسرا تفرض قيودًا جديدة لمكافحة كورونا

أعلنت سويسرا عن فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث تعد الدولة الأحدث في فرض قيود جديدة خاصة عقب انتشار متحور "أوميكرون" في أنحاء أوروبا.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)- في نشرته الإنجليزية اليوم الإثنين- أنه اعتبارًا من بموجب القواعد الجديدة يُسمح للمحصنين ضد فيروس كورونا أو المتعافين من الفيروس فقط بدخول الحانات والمطاعم والمسارح والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية وحضور الفعاليات الرياضية، حيث لم يعد مقبولًا بعد الآن الاكتفاء بتقديم نتيجة اختبار سلبية للكشف عن فيروس كورونا لدخول هذه الأماكن.

وأضاف أنه يُسمح للجميع بدخول الأماكن الضرورية كمحلات البقالة والصيدليات والمواصلات العامة، ولكن مع إلزامية ارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أنه يتعين على الجميع العمل من المنزل طالما كان ذلك ممكنًا.

تجدر الإشارة إلى أن سويسرا هي إحدى الدول التي لديها أقل معدل تلقيح في القارة الأوروبية.

يذكر أن وافقت وكالة الأدوية السويسرية على تحصين الأطفال الذين بلغوا سن الخامسة وما فوق ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر/ بايونتيك (كومينارتي).

وقالت الوكالة إن "نتائج التجارب السريرية تظهر أن التطعيم آمن وفعال في آن واحد" للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، والذين لم يتم تطعيمهم حتى الآن.

ويُعطى كومينارتي في جرعتين (10 ميكروجرامات) تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، وهو ما يمثل "ثلث قوة الجرعة الممنوحة للمراهقين والبالغين"، حسب الوكالة.

وأشارت الوكالة السويسرية إلى أن تجربة سريرية "لا تزال جارية وتشمل أكثر من 1500 مشارك، تُظهر أن هذا اللقاح المضاد لكوفيد- 19 يسمح بتجنّب الأمراض الخطيرة التي يُسبّبها فيروس سارس- كوف-2 بشكل كامل تقريبًا لدى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا".

وحتى الآن، كان التطعيم مخصصًا للأطفال من سن 12 عامًا وما فوق.