من شيماء لـ«كيفي كدة».. أغاني تربعت على عرش الترند في 2021

بين الكلمات الجريئة والأفكار المجنونة، تصدرت عددًا من الأغنيات عرش الترند على مدار العام 2021.

«الدستور» ترصد في السطور التالية أبرز الأغاني التى أثارت جدلًا بين رواد السوشيال ميديا على مدار العام..

«مهرجان شيماء»

أثار مقطع الفيديو جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، بعد أن نشر يوسف "سوستة" الأغنية وصدم رواد السوشيال ميديا بعد أن تبين أن شيماء ما هي إلا “بطة”.

وتخطى مقطع الفيديو حاجز الخمسة ملايين مشاهدة في الأسبوع الأول من عرضه، ليتسأل البعض ما السبب وراء ذلك، على الرغم من ركاكة الكلمات وضعف الأسلوب.

«أبو أحمد»

من الأغاني التي صعدت على عرش عمليات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي، لأيام، وهي من غناء فنانة شابة تدعى "صولا عمر".

"أبو أحمد خدني الكوافير".. كلمات أغنية تصدرت المشهد في العالم الافتراضي، وتغنى بها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

«كلكم على الكوتشي»

وانتشر فيديو كليب لمغني يدعى هيثم عبد الله، يظهر فيه برفقة موديل بأغنية أثارت ساخرة الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب جودتها المعدومة، والتصوير البدائي، لتحقق 520 ألف مشاهدة.

مهرجان «إخواتي»

مهرجان اخواتي للمغني شحتة كاريكا من الأغاني التي تصدرت عمليات البحث وحققت ملايين المشاهدات، وأشارت إليها بعض الأعمال الدرامية.

«يالهوي»

أغنية للفنان محمود الليثي برفقة الراقصة "أليسار" واستطاعت أن تحصد ملايين المشاهدات في أقل من أسبوع من طرحها.

الأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان هاني فاروق وإخراج يونس وقد استطاعت في أقل من 24 ساعة على طرحها تحقيق أكثر من 130 ألف مشاهدة.

«حتة من قلبي»

تعتبر أغنية حتة من قلبي للنجم حسين الجسمي من الاغاني التي تربعت على عرش مواقع البحث الإجتماعي لشهور، كما أنها أصبحت تريند" تيك توك" لأكثر من شهر، حيث اتسمت الأغنية بالمرح والسعادة، الأمر الذي جعلها تحصد 5 مليون مشاهدة على اليوتوب في أقل من أسبوع.

حسين الجسمي

«كيفي كدة»

تصدر مطرب الراب الشهير «ويجز» وفريق «ديسكو مصر» تريند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بأحدث أعمالهما الغنائية والتي تحمل اسم «كيفي كده»، والتي طرحت على طريقة الفيديو كليب.

كما تصدر فيديو كليب أغنية «كيفي كده» المركز الأول لتريند موقع الفيديوهات «يوتيوب» وتعتبر هذه الأغنية التعاون الأول بين كل من «ويجز» وفريق «ديسكو مصر»، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة اقتربت من المليون الأول، وذلك منذ طرحها يوم الأربعاء الماضي 20 أكتوبر.

«غابة مروان بابلو»

السلام عليكم اظهر يا مختفي.. بهذه الكلمات تراجع مغني الراب الشهير مروان بابلو عن قرار الاعتزال بأغنية "غابة".

وحقق تراك مروان بابلو نسبة مشاهدة كبيرة منذ طرحه يوم 25 فبراير عام 2021، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب حيث تخطت الأغنية 4 ملايين مشاهدة و389 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.