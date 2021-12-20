حريقان فى الحوامدية وإمبابة.. قطعة أرض فضاء وسطح منزل

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب في مخلفات بقطعة أرض فضاء بمنطقة إمبابة، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية عندما، ورد بلاغ لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في قطعة أرض، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين نشوب حريق في مخلفات بقطعة أرض فضاء، تمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

في السياق، تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اندلع أعلى سطح أحد المنازل بمدينة الحوامدية، تم إخطار مدير أمن الجيزة وأمر بالدفع بقوات الحماية المدنية.

البداية عندما تلقى العميد عمرو عبدالعزيز، مأمور قسم شرطة الحوامدية، بلاغاً من الأهالي يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من أعلى سطح أحد المنازل بمنطقة جسر المنوات بالقرب من شارع الترب بمدينة الحوامدية دائرة القسم.

على الفور وجه اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارتي إطفاء، تنسيقا مع قوة أمنية من القسم برئاسة العميد عمرو عبد العزيز، مأمور قسم شرطة الحوامدية، والرائد أحمد عصام، رئيس مباحث الحوامدية، وملازم أول حسام محب، إلى موقع الحريق.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنياً بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت قوات الحماية المدنية ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق، بالتعاون مع أهالي المنطقة.

وأجرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى دون وقوع أي إصابات وبإجراء التحريات تبين أن ماسا كهربائيا في التكيف وراء نشوب الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.