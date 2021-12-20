بطلة «العاهرة الفاضلة».. قصور الثقافة تستضيف النجمة إلهام شاهين

تستضيف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، النجمة الهام شاهين، يوم الاثنين ٢٧ ديسمبر، بالصالون الثقافي الثاني لقصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، لعقد ندوة بعنوان «تأثر العملية الإبداعية بالشائعات والحروب الإلكترونية للسيطرة على الإبداع» ويديرها ويناقشها الناقد طارق الشناوي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

يدور الصالون الثقافي حول مناقشة قصة عمل مسرحي للكاتب جون بول سارتر بعنوان العاهرة الفاضلة وقدمته من قبل سنوات عديدة النجمة سميحة أيوب.

ومن المزمع إعادة صياغته وتقديمه ببطولة النجمة الهام شاهين الأمر الذي أثار جدلا، كما تناقش النجمة دور الشائعات على العملية الإبداعية ووسائل التواصل الاجتماعي والحد من الإبداع.