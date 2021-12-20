الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رسالة من محمد علي رزق لـ«كارهي الشتاء»

محمد علي رزق
محمد علي رزق

منذ ساعات الصباح الأولى بدأت الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي بين محبي فصلي الصيف والشتاء، وراح كل فريق يذكّر الآخر بمساوئ الفصل الذي يحبه.

الحرب لم تقف على روّاد هذه المواقع فدخلها بعض المشاهير بتعليقات طريفة منها ما كتبه الفنان محمد علي رزق عبر حسابه على «فيسبوك».

وكتب محمد علي رزق: «طب لو افترضنا إن محدش بيحب الشتا.. فصل الشتا مش هيجي مثلاً.. طب لو شتمتوا إللي بيحبوا الشتا ليل ونهار وساعة المغربية.. فصل الشتا هيزعل و يمشي؟!، يبقى قوموا إعملوا عدس وإنتوا ساكتين».

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة على بعض المناطق.

 

البحوث الفلكية الشمس الدستور فصل الفيس بوك السوشيال ميديا الأرصاد الجوية السوشيال فصل الشتاء

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