حصاد 2021.. تنفيذ 1702 مشروع بملياري و651 مليون جنيه بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه وعلى مدار سبع سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، لبناء الدولة الحديثة والقوية خارجيًا وداخليًا، ومصر تشهد مرحلة غير مسبوقة من التنمية والبناء وإقامة المشروعات القومية والاستثمارية التي تلبي كافة الاحتياجات بمختلف القطاعات والمرافق، والجارِ تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه.

وأضاف «آمنة»: «نجني الآن ثمار الاستقرار والتقدم بمشروعات عظيمة وعملاقة تتحقق يومًا بعد يوم على أرض الوطن بسواعد المصريين»، مؤكدًا أن البحيرة شهدت طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وأن ما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة لم يتحقق عبر عقود من الزمان، وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة.

وأشار، إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2021-2022 تسير بمعدلات ونسب تنفيذ أعلى من المستهدف بقيمة مليار و50 مليون جنية، موكدًا أنه تم خلال ثلاث أعوام بـ3 خطط إستثمارية خلال الفترة من 2018، وحتى الآن تنفيذ 1702 مشروع بتكلفة اجمالية 2.651 مليار جنيه، وتنوعت تلك المشروعات ما بين 887 مشروع طرق - 120 كباري - 192 كهرباء - 278 تحسين بيئة - 108 تدعيم وحدات محلية - 117 أمن وإطفاء ومرور.

وفي ذات السياق، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة تشمل تنفيذ مشروعات تنموية شاملة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة، والتي تم إدراج 6 مراكز خلال المرحلة الأولى يتم تنفيذ جميع الخدمات فيها، من صرف صحي، وتوصيل للغاز، والحبال وتجديد شبكة الكهرباء، ورصف الطرق، وبناء المدارس ومراكز الشباب، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى سيتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة فى جميع أنحاء المحافظة.