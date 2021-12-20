الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ جنوب سيناء يبحث دعم شرم الشيخ استعدادًا للمؤتمرات المقبلة

خالد فودة
خالد فودة

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه عقد اجتماعا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية بمكتبه بمقر الوزارة بالقاهرة، وذلك لبحث بعض الموضوعات المالية المهمة منها، دعم مدينة شرم الشيخ بشركة نظافة للاستعداد للمؤتمرات المقبلة، ودعم صندوق النظافة بالمحافظة بمبلغ ٥ ملايين جنيه لاستخراج مستحقات العاملين على الصندوق.

بالإضافة لإعفاء ديوان عام المحافظة من سداد  الضريبة لـ ٨ بيان جمركى، وتعزيز بند قطع غيار ومواد الصيانة بمبلغ ٢ مليون جنيه، ودعم المحافظة بمبلغ ٣٥ مليون جنيه قيمة صيانة السور الأمني بشرم الشيخ، واستكمال مشروع النظام الإلكتروني، بالإضافة لرد ضريبة القيمة المضافة للسائحين.

من جانبه رحب وزير المالية بمحافظ جنوب سيناء والمرافقين ووعد بدعم المحافظة وتوفير مطالب المحافظة في أسرع وقت.

وفي نهاية اللقاء قدم محافظ جنوب سيناء الشكر لوزير المالية لتعاونه واستقباله المحافظ والوفد المرافق واستجابته لمطالب المحافظة في إطار التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة المالية وضمن استعداد شرم الشيخ لاستضافة عدد من المؤتمرات الكبري، منها منتدي شباب العالم، ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.

حضر الاجتماع اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وهيثم سالم، مدير المديرية المالية بجنوب سيناء، وطارق عبدالله، مدير الشئون المالية بالمحافظة، وأحمد فؤاد، مدير الحسابات بالمحافظة.

يشار إلى أن مدينة شرم الشيخ تستعد لعقد منتدى شباب العالم الذى تستضيفه المدينة خلال شهر يناير المقبل، فى نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم، كما تستضيف شرم الشيخ مؤتمر المناخ العالمى cop27، وتحويل شرم الشيخ إلى المدينة الخضراء، والذى يأتى فى ظل الاهتمام الذى تولية الدولة بملف البيئة.

جنوب سيناء شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء منتدى شباب العالم خالد فودة محافظ جنوب سيناء مؤتمر المناخ العالمي

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