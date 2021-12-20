الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزيرة البيئة: حملة قومية قريبا للتوعية بكافة القضايا البيئة

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة ستتبني حملة قومية للتوعية بكافة القضايا البيئة وعلى رأسها قضية التغيرات المناخية، وأن هذا الامر سيتماشي مع استضافة مصر لقمة التغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ في العام القادم.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة للعمل في ملف التغيرات المناخية وعلي رأسها العديد من الأمور منها تحويل العمل لأكثر من 27 ألف سيارة تاكسي من الوقود الطبيعي إلى الغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات كما أنه سيتم تحويل النقل الجماعي للعمل بالكهرباء بدلا من الوقود الذي يعمل به الآن.

وأضافت الوزيرة إلى أنه في إطار مبادرة حياة كريمة يتم تبطين الترع والمجاري المائية كما ان الحكومة تعمل علي تبطين الشواطئ بكافة المحافظات الساحلية هذا بالإضافة إلى أن التوعية بالقضايا البيئة أصبحت جزء من المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال رد الوزيرة على طلب مناقشة عامة  مقدم من النائب وليد التمامي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقًا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

شرم الشيخ وزارة التربية والتعليم التغيرات المناخية التربية والتعليم القيادة السياسية وزارة التربية سياسة الحكومة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

يخلطونها بمعجون حوائط.. «مصانع الجبن» تبيع سُمًا قاتلًا يدّمر الكلى

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

أمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021

شاهد الإثبات فى اتهام كريم الهوارى بدهس 4 طلاب: رائحة الخمر كانت تفوح منه

لتقديم المستندات.. وقف طعن إلغاء حكم وقف القنوات الشيعية لمدة شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

استعدادًا لهدمها.. الجيش الإسرائيلى يرسم خرائط لمنازل منفذى عملية «حومش»

فيضانات وأمطار .. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل

وإعمار القطاع .. وفد مصري في غزة لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل