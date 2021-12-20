وزيرة البيئة: حملة قومية قريبا للتوعية بكافة القضايا البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة ستتبني حملة قومية للتوعية بكافة القضايا البيئة وعلى رأسها قضية التغيرات المناخية، وأن هذا الامر سيتماشي مع استضافة مصر لقمة التغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ في العام القادم.

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة للعمل في ملف التغيرات المناخية وعلي رأسها العديد من الأمور منها تحويل العمل لأكثر من 27 ألف سيارة تاكسي من الوقود الطبيعي إلى الغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات كما أنه سيتم تحويل النقل الجماعي للعمل بالكهرباء بدلا من الوقود الذي يعمل به الآن.

وأضافت الوزيرة إلى أنه في إطار مبادرة حياة كريمة يتم تبطين الترع والمجاري المائية كما ان الحكومة تعمل علي تبطين الشواطئ بكافة المحافظات الساحلية هذا بالإضافة إلى أن التوعية بالقضايا البيئة أصبحت جزء من المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال رد الوزيرة على طلب مناقشة عامة مقدم من النائب وليد التمامي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقًا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.