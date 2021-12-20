علماء يوضحون مفاتيح جلب الرزق من الكتاب والسنة

من المسائل التي يرغب الناس في معرفتها وتشغل بال العديد منهم أدعية وآيات جلب الرزق وزيادته، حيث يبحث الآلاف من الناس عن مفاتيح جلب الرزق، والطرق والسبل التي تؤدي إلى الرزق في الأموال والعمل، والذي من الأمور الغيبية والتي يوزعها الله على عباده.

ويشتكى الكثير من الناس من ضيق الرزق وعسر الحياة، لذا يلجأ الناس إلى الأدعية والأحاديث الواردة في زيادة الرزق وجلبه والأمور الميسرة له.

- الشيخ أشرف الفيل: أولها اليقين في الله عزوجل

من جانبه، قال الشيخ أشرف الفيل، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك مفاتيح لجلب الرزق، حتى يرزقك الله من فضله لابد أن تتبع تلك الخطوات، وهى اليقين في الله عزوجل، ثم الطاعة، أو التوبة بعد كل معصية طاعة، فالتوبة طاعة، ثم بر الوالدين، ويعد من أفضل أسباب الرزق في كل شئ سواء المال أو العمل أو الحياة بشكل عام.

بينما قال الشيخ محمد متولي الشعراوي الداعية الإسلامي الشهير سابقا، من يريد يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني لا تنفذ ابدًا، وقسمت لك رزقك فلا تتعب تعب العقل والفكر، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت بدنك وقلبك وكنت عندى محمودًا".

- دعاء لزيادة الرزق

وأوضح الشيخ رمضان عبد الرازق، إن هناك دعاء لزيادة الرزق وهو:" اللهم وسع أرزاقنا، بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريب فيسره، وإن كان ميسر فبارك لنا فيه، يا رب أعطى كل واحد سئله، واستجب دعائنا واجبر بخاطرنا وراحة البال وقبول الأعمال"، " اللهم افتح لنا ما أغلقته ذنوبنا من أبواب الرزق".

- سورة الواقعة لجلب الرزق

وأضاف عبد الرازق، أن سورة الواقعة لها فضل كبير في جلب الرزق، يداوم على قراءتها سيرى في حياته عجبًا لأن فيها معاني كثيرة جدًا، وأنها بابٌ من أبواب الرزق كما في الحديث الشريف، من قرأها لم يفتقر ومن داوم عليها استغنى، حيث سُمّيت في موضعٍ آخر بسورة الغِنى.