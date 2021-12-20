الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أولياء أمور طلاب الأول الثانوي يناشدون «التعليم» بتدريب الطلاب على التابلت

التابلت
التابلت

تحدث عدد من أولياء أمور طلاب  الصف الأول الثانوي عن مطالبهم في امتحانات تجريبية قبل الامتحانات الأساسية للفصل الدراسي الأول.

وتقدمت نيفين ثابت مسئولة جروب أولياء أمور طلاب مدارس الفيوم وولية أمر، باستغاثة إلى الدكتور طارق شوقي تحدثت من خلالها نيابة عن جميع أولياء الأمور لطلاب الصف الأول الثانوي: "نحن أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي نطالب بامتحان تجريبي للطلاب للتدريب والتعود على استعمال التابلت وتقسيم الشاشة وتجربة التقسيم هذا العام تحديدًا بعد منع دخول الكتاب المدرسي الورقي".

وقالت سهيلة محمد ولية أمر أخرى: "ونرجو إعادة النظر فى إلغاء دخول الكتاب المدرسي الورقي للطلاب".

وأضافت في تصريح خاص لموقع الدستور: "لا يوجد تدريب نهائى للاولاد لاستعمال التابلت في المدارس.. لابد من  مراعاة هيبة الامتحان ونفسيتهم ومساواتهم بالدفعات السابقة".

في حين قالت فاطمة جمال ولية أمر أخرى: "فوجئنا بتصريح الدكتور طارق  شوقي وزير التربية والتعليم عن الأسئلة المقالية الورقية والتي سوف تكون من صنع المدرسة والتصحيح أيضًا من خلال المدرسة وهذا يلغي مبدأ تكافؤ الفرص  وكل مدرسة هيكون ليها أسلوب فى هذا الامتحان سواء خاصة أو تجريبي أو حكومي".

وأضافت خلال تصريحاته لـ"الدستور": لا يوجد ضمان لحيادية الإدارات لكل المدارس.. كما أننا سألنا أكثر من مرة الوزارة عن الأسئلة المقالية ووجودها وكان الرد قاطع بأنه لا يوجد والامتحان كله اختيار من المتعدد إليكتروني".

واختتمت: "فليس من المنطقي أن تفاجأ الطلاب قبل الامتحان بأيام بهذه القرارات وكما نعلم جميعًا.. الطلاب جميعهم معتمدين على الدروس الخصوصية".

وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الاستغناء عن المقال في الثانوية العامة كان بهدف التصحيح الإلكتروني الخالي من الأخطاء البشرية وليس لأنه التقييم الأمثل من الناحية العلمية ودائمًا هناك تقييم متنوع منذ الأزل ولا أرى داعٍ للتدخل في أنواع التقييم لأن واجب الطلاب هو التعلم بغض النظر عن الامتحان وليس التحضير للامتحان.

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