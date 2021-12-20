الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع تصريف تراكمات مياه الأمطار

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولات مكبرة على مستوي أحياء المحافظة، منذ الصباح الباكر، لمتابعة التعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة والثلجية التي تشهدها الإسكندرية، والتأكد من تسيير الحركة المرورية. 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، واللواء حسام كمال مدير إدارة المرور بالإسكندرية.

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وخلال الجولات؛ تابع المحافظ أعمال كسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، وخاصة بالمناطق الساخنة، مشدداً على تكثيف تمركزات عربات الصرف الصحي والتأكد المستمر من تسيير الحركة المرورية.

وأكد المحافظ أنه رغم الأمطار الغزيرة المصاحبة للثلوج التي تشهدها المحافظة منذ الصباح والتي لم تتوقف حتى الآن إلا أنه لم تشهد الشوارع أي حالة لتعطل الحركة المرورية على مستوى الأحياء.

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وأكد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، موضحاً أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. 

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وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وكانت قد تعرضت محافظة الإسكندرية منذ عصر أمس لهطول أمطار غزيرة ازدادت شدتها صباح اليوم الإثنين، مع تساقط ثلوج على وسط المدينة، وزيادة نشاط الرياح وانخفاض درجة الحرارة التي وصلت حد الصقيع.

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وقرر اللواء محمد الشريف تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة بسبب الطقس السيئ، فضلًا عن إعطاء اجازة استثنائية للموظفات التي ترعى أطفال أقل من 12 عامًا، فيما قرر رئيس جامعة الإسكندرية تعطيل الدراسة أيضًا بالكليات والمعاهد.

محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار
محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار
الإسكندرية الامطار الغزيرة المناطق الساخنة تسيير الحركة المرورية طقس سيء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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