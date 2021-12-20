تجديد حبس سائق «توكتوك» تحرش بفتاة في حلوان

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأثنين، حبس سائق "توكتوك"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة في منطقة المشروع الأمريكي بمنطقة حلوان بمحافظة.

كانت أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، حبس سائق "توكتوك" بالتحرش بفتاة في منطقة المشروع الأمريكي بحلوان، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقالت الفتاة إن المتهم لمس أجزاء حساسة من الخلف أثناء سيرها بجوار مركبة "توكتوك" بمنطقة المشروع الأمريكي التابع لدائرة قسم شرطة حلوان، فطاردته إلا أن السائق فر هاربًا فقامت بالتقاط رقم التوكتوك.

وأضافت إنه تحرش بجسدها ولامس أجزاء حساسة منه، وتوجهت الفتاة إلى قسم الشرطة وحررت بلاغًا بالواقعة أمام العقيد أحمد الشربينى مأمور قسم شرطة حلوان ونائبه المقدم إسلام عماد.

- نتائج التحريات

وأجرت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم أحمد فرج ومعاونيه الرواد محمود عاطف وأحمد الدالى ومحمود سعداوى وأحمد فتحي وأحمد بكر وسيد العمدة ومحمود صلاح تحرياتها.

وتبين من فحص كاميرات المراقبة ومناقشة عدد من شهود العيان والفتاة المجني عليها صحة الواقعة، وأن السائق قام بهتك عرضها بعد ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.