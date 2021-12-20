الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خطوات التقديم فى وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى 2020

النيابة الادارية
النيابة الادارية

بدأ تقديم طلبات الالتحاق في وظيفة النيابة الإدارية، لخريجي كليات الشرطة والحقوق والشريعة والقانون دفعة 2020، وحددت النيابة الإدارية الشروط وخطوات التقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية. 

- شروط التقديم

 

  1. أن يكون من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة.
  2. أن يكون خريج دفعة 2020.
  3. ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد.
  4. ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في 24 ديسمبر 2021، وهو آخر يوم لسحب الملف لدفعة 2020.
  5. أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية.
  6. اجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
  7. أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.
  8. تسجيل طلب التقديم عبر الموقع الالكتروني  خلال الفترة من 18 لـ24 ديسمبر.
  9.  
  10. إدخال البيانات سليمة ودقيقة وطباعتها بعد الانتهاء من التسجيل.
  11. سحب وتقديم الملفات مستوفية الشروط الموجودة بالموقع الإلكتروني، خلال الفترة من 8- 1- 2022 إلى 22- 1- 2022  لدفعة 2020.
  12. تقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر.

يشار إلى أن مركز التدريب القضائي بـ النيابة الإدارية عقد الدورة التدريبية التخصصية حول «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" تحت رعاية وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وشارك فيها  40 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وذلك بمجمع نيابات القاهرة الجديدة.

النيابة الإدارية دفعة 2020 خطوات التقديم معاون نيابة ادارىة كليات الحقوق والشريعة

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