الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انتقادات واسعة لعرض مكتبة في فيينا لكتب البنا وقطب والقرضاوي المتطرفة

الإخوان
الإخوان

مازالت جماعة الإخوان الإرهابية تحاول التغلغل أكثر وأكثر في قلب المجتمع النمساوي، فبعد انشاء عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التابعة لها ولكنها تتخذ من العمل الخيري ستار لها، يبدو أن الجماعة تبحث عن اختراق النمسا في موقع اخرى، حيث رصدت صحيفة “فولكسبلات” النمساوية، العديد من كتب الاخوان التي تباع في واحدة من مكتبات فيينا .

وتقع المكتبة الاسلامية وفقا للصحيفة النمساوية في الحي الخامس عشر من فيينا ،وتقدم المكتبة التي تخلق مجتمع موازي للمجتمع النمساوي على حد قول الصحيفة ، عروضا لبيع الكتب بسعر مخفض، ووفقا للصحيفة فان المكتبة تعج تماما  بالمتطرفين والرافضين للقيم الأوروبية .

الكتب الممنوعة

وفقا للصحيفة تبيع المكتبة كتبا لمؤسس جماعة الاخوان المسلمين" حسن البنا" فضلا عن كتاب" معالم في الطريق" لمنظر وعراب الجماعة سيد قطب ، فضلًا عن كتب للأب الروحي للجماعة وزعيم الجماعة في أوروبا “  يوسف القرضاوي” الذي يدعو للجهاد والقتال.

وفي سياق منفصل، حذر تقرير المخاطر 2030،  في النمسا والذي أعده خبراء من وزارة الدفاع  النمساوية من مخاطر جماعة الإخوان متوقعًا نفوذ أكبر للجماعة والجماعات والدول الداعمة لها الفترة المقبلة وفقًا لما نقلته صحيفة “وينر تسايتونج” النمساوية.

ووفقًا للتقرير فإن جماعة الإخوان تحاول تخريب المجتمع النمساوي، مؤكدًا أن الجماعة تهدف لتقويض المجتمع النمساوي وتعريض سيادة الدولة للخطر" فضلًا عن توقعات بالنفوذ القوي  بحلول عام 2030.

وتابع التقرير: أن جماعة الإخوان والدول والجهات الداعمة لها تعمل على أسلمة المؤسسات التعليمية أو نظام العدالة أو القطاعات الاقتصادية المختارة أو البحوث أو مشاريع التمويل أو العمل الشبابي، فضلًا عن  التأثير على تعيين الأئمة في مؤسسات مثل القوات المسلحة أو الشرطة.

وفي سياق آخر، حذر التقرير من أن الجماعات الارهابية يمكن أن  تستفيد من وباء كورونا، وتخطط للمزيد من العمليات الإرهابية والاغتيالات أن اهتمام  السلطات الأمنية الأوروبية في الوقت الحالي "ليس في المقام الأول مكافحة الإرهاب" حيث  تركز موارد السلطة التنفيذية والموارد البشرية في النمسا  حاليًا على مكافحة فيروس كورونا.

جماعة الإخوان الإرهابية أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الاخوان في النمسا أفكار سيد قطب الإخوان فيينا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

يخلطونها بمعجون حوائط.. «مصانع الجبن» تبيع سُمًا قاتلًا يدّمر الكلى

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

أمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021

شاهد الإثبات فى اتهام كريم الهوارى بدهس 4 طلاب: رائحة الخمر كانت تفوح منه

فى قضية الآثار الكبرى.. حسن راتب وعلاء حسانين لأول مرة أمام الجنايات غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

استعدادًا لهدمها.. الجيش الإسرائيلى يرسم خرائط لمنازل منفذى عملية «حومش»

فيضانات وأمطار .. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل

وإعمار القطاع .. وفد مصري في غزة لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل