إصابة 10 إثر حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي في أسوان

أصيب 10 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي في أسوان، صباح اليوم الإثنين، وتحديدا بالكيلو 90، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص بشكل مبدئي، حيث أنه لم يتم تحديد عدد المصابين كاملاً حتى الآن، وجاري نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وبناءً على تعليمات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.