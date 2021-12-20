الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 10 إثر حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي في أسوان

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 10 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي في أسوان، صباح اليوم الإثنين، وتحديدا بالكيلو 90، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص بشكل مبدئي، حيث أنه لم يتم تحديد عدد المصابين كاملاً حتى الآن، وجاري نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وبناءً على تعليمات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

أسوان انقلاب سيارة ميكروباص سيارات الإسعاف إصابة 10 أشخاص إدفو العام مستشفى إدفو

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

أمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

عادل النجار يوضح خطة استعدادات لمجابهة هطول الأمطار بمدينة 6 أكتوبر

اليوم مرافعة النيابة العامة في محاكمة قيادات الجماعة الإرهابية

«الري» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة والسيول

اليوم.. إعادة محاكمة فتاة «التيك توك» حنين حسام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

ضابط إسرائيلى: الجيش ليس جاهزا للحرب وعدد الضحايا سيكون كبيرا

الجيش الإسرائيلى يصدر تعليمات جديدة بشأن إطلاق النار على الفلسطينيين

إسرائيل توصى بمنع مواطنيها من السفر لأمريكا