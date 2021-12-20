مع الموجة الباردة.. 9 نصائح للحفاظ على كبار السن دافئين في الشتاء

تشهد البلاد حاليا انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة، وتستمر في الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مع تساقط الأمطار في الكثير من الأماكن، وما يُصاحب ذلك من برودة شديدة تصل إلى حد الصقيع.

ونشر موقع “homestyleagedcare” في تقرير، أبرز النصائح للحفاظ على كبار السن دافئًا في الشتاء، نستعرضها في السطور التالية.

- علامات البرد لدى كبار السن

شحوب الجلد.

معدل تنفس أبطأ.

النعاس.

ارتباك.

التعب المفرط.

فقدان التنسيق.

فقدان الذاكرة.

- نصائح للحفاظ على كبار السن دافئًا في الشتاء

هناك عدد من الأشياء التي يمكننا القيام بها لمساعدة كبار السن على البقاء دافئًا وتشمل:

رفع درجة الحرارة المحيطة. التأكد من أن منزلهم معزول جيدًا للاحتفاظ بالحرارة والأبواب والنوافذ العازلة للحرارة. تقديم المشروبات الدافئة مثل الشاي أو القهوة أو فنجان ميلو. تدفئة السرير ببطانية كهربائية، أو عن طريق وضع طبقات من البطانيات بدلاً من استخدام بطانية ثقيلة واحدة . ارتداء طبقات من الملابس بدلاً من الملابس الثقيلة، خاصة القطع الأساسية مثل السترة. محاولة إقناع الشخص العزيز عليك بالتحرك بدلًا من الجلوس طوال الوقت. توفير كيس قمح، أو مدفئ يدوي خلفي يمكن تسخينه بسرعة في الميكروويف. الأكل الجيد، على سبيل المثال،الحساء اللذيذ الذي يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على نظام المناعة الصحي. تأكد من حصول من تحب على لقاح الإنفلونزا قبل الشتاء مباشرة، حيث يمكن أن تتطور الأنفلونزا إلى التهاب رئوي.

على الجانب الآخر ، هناك دراسات تربط بين انخفاض درجة حرارة الجسم والعمر المديد، يعتقد العلماء أن التغيرات الهرمونية التي تحافظ على الطاقة والحرارة عن طريق إبطاء عملية التمثيل الغذائي والتي يمكن أن تطيل العمر أيضًا، إن مساعدة كبار السن على التعامل مع الشتاء بشكل أفضل لا يتطلب سوى القليل من الاستعداد والرعاية.