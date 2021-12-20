اللوك الأخير فى منتهى القوة.. سلوى محمد تساند شيرين وتوجه لها رسالة
وجهت الفنانة سلوى محمد علي رسالة دعم للفنانة شريين عبد الوهاب في أعقاب أزمتها مع طليقها حسام حبيب وإقدامها على حلق شعرها قائلة : "اللي عملته شيرين قوة شديدة.. وخاصة إنها واجهت العالم بلحظات ضعف".
تابعت في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قائلة "" ON أقول لشيرين إنها حساسة وموهوبة واللوك الأخير قوة شديدة.
وأنتقدت وجود نشر لتفاصيل العلاقة الزوجية على منصات التواصل الاجتماعي قائلة: العلاقة الزوجية مقدسة ومينفعش نسرب أسرارها على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأتمت : " السوشيال ميديا ورطتنا في تصرفات جديدة.. ولسة مش عندنا إدراك إن اللي بنكتبه بيشوفه ملايين".
وكشفت الفنانة أنها تحترم زوجها وتشعر بفقدانه بعد رحيله قائلة : " أتحدث إلى زوجي رغم رحيله.. ولسه بناقشه في الأعمال ومشاكل البنات و زوجي الراحل كان يرى إن البنات يتجوزوا أو ميتجوزوش مش مشكلة" .
تابعت في معرض تعليقها عن ما تمثله السوشيال ميديا لها قائلة : " بنتي بتزعقلي بسبب السوشيال ميديا.. وهعتدل شوية".
واصلت : "أتحدث مع أصدقائي على "فيسبوك".. وأنا بحبه وبحس إنه "ونس" ودي صفحتي بتاعتي".
ونفت أن تكون قد كتبت تدوينة على الفيسبوك تخص حلا شيحة قائلة : "كنت بتكلم بشكل عام"..مقولتش حاجة عن حلا شيحة" .
ووجهت رسالة للنساء قائلة : " اخترتي يكون عند كارير متضحيش بيه عشان الراجل ماينفعش يبقى الخيار بينهم "
وعن علاقة زوجها الراحل بها وعملها بالفن قالت : كانت علاقتي بيه صداقة زوجي كان راجل متحضر وصعب بناتي يقابلوا حد زيه" .
روت سلوى الصعاب التي واجهتها في مسيرتها الفنية وكيف بدأت من تحت الصفر قائلة: "بدأت حياتي بشغل في المسرح المستقل والسينما المستقلة من غير فلوس.. واشتغلت في إعلانات الراديو النص ساعة بـ8 جنيه".
مبينة أنها كسيدة لم تكن قليلة الحيلة قائلة : "مكنتش قليلة حيلة والراجل في دفعتي كان بيدور على دور بطولة وأنا اتصرفت وعملت إعلانات بالصوت فقط حيث عملت "فويس أوفر" لإعلانات داخل المصانع عن النظافة الشخصية، وواصلت : مش خجولة طالما شغلانة شريفة "، وأبدت إستغرابها من إلغاء كلمة " خادمة " قائلة : " مستغربة من إلغاء كلمة "خدامة" وكلنا بنخدم أكل عيشنا وأقول للخدامة بتاعتي: أرجوكي لازم تفتخري بنفسك".
أتمت : مش بنكسف اقول خدامة كلنا خدامين لأكل عيشنا مهما صغرت المهمة أو كبرت فهي مهمة لأنها شريفة".