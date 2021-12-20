جوزيب بوريل: روسيا تسعى لتغيير نظام الأمن فى أوروبا

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل عن ضرورة ألا تتمكن موسكو من إقصاء دول أوروبا عن صياغة الهيكلية الأمنية التي تقترحها روسيا على واشنطن في أوروبا.

وقال: "ما الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه في النهاية لم يتضح بعد.. لا يمكننا استبعاد احتمال أن تتمكن روسيا من استخدام هذه الأزمة لتحقيق هدفها المعلن بإعادة هيكلة النظام الأمني في أوروبا، واستبعاد الأوروبيين من هذه المناقشات، لكننا نعلم أن حلفاءنا الأمريكيين لن يقعوا في هذا الفخ".

وأضاف: "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي بالطبع مشاركا في أي مفاوضات حول هيكل الأمن الأوروبي".

وتابع: "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من مثل هذه المناقشات".

ونشرت وزارة الخارجية الروسية الجمعة الماضي مسودة ضمانات أمنية في أوروبا اقترحتها روسيا على الولايات المتحدة، و"الناتو".

وتقترح روسيا أن يقدم الناتو ضمانات خطية وخطوات على الأرض تضمن عدم توسعه في أراضي أوكرانيا واقترابه من حدود روسيا، تحت طائلة نشر أسلحة روسية جديدة على تخوم الأطلسي.

وعلى صعيد آخر، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أن روسيا والناتو وصلتا إلى "لحظة الحقيقة" في علاقاتهما، مؤكدًا أن موسكو تسعى لنزع فتيل التوتر من خلال مقترحاتها الخاصة بضرورة منح روسيا ضمانات أمنية.

وقال جروشكو، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إن لحظة الحقيقة قد حانت"، مٌضيفًا: "لقد وصلنا الى خط أحمر ومقترحاتنا تهدف إلى إبعادنا عن هذا الخط وبدء حوار عادي يضع المصالح الأمنية في المقدمة".

وتابع قائلاً: "لقد حددنا بطريقة واضحة للغاية كيفية التحرك قدمًا من أجل تحقيق ذلك".

كما أضاف الدبلوماسي الروسي، أن الناتو ينتهك الاتفاقات السابقة من خلال نشر قوات قتالية كبيرة على أراضي أعضاء جدد في الحلف، إلى جانب إنشاء بنية تحتية لنشر أسلحة نووية هناك، الأمر الذي دفع موسكو إلى تقديم مقترحات من شأنها أن توفر لها ضمانات أمنية تحمى مصالحها الأمنية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا في وقت سابق الناتو إلى بدء محادثات جوهرية لمنح روسيا ضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأجل، مشددًا على أن الضمانات يجب أن تكون مُلزمة قانونيًا لأن الغرب تراجع عن التزاماته الشفوية السابقة.

كما صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن مساعد الكرملين يوري أوشاكوف أبلغ مستشار الأمن القومى الأمريكي جيك سوليفان أن روسيا مستعدة لبدء المحادثات على الفور بشأن الاتفاقات المقترحة بتوفير الضمانات الأمنية.