الرئيس الروسى يدعو لحرب حاسمة على الإرهاب

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة شن حرب حاسمة لا هوادة فيها على الإرهاب، داعيًا إلى المزيد من عمليات التصفية الهجومية والفعالة للجماعات الإرهابية الدولية.

وقال في رسالة تهنئة للعاملين في أجهزة الأمن الروسية، نشرتها قناة "زفيزدا" التلفزيونية: "اليوم، يفرض الوضع الدولي الصعبة وطبيعة وحجم التحديات والمخاطر المعاصرة عبئًا متزايدًا على الأجهزة الأمنية، على رأس مهامكم الرئيسة، وقبل كل شيء، يجب أن تتصدر معركة حازمة لا هوادة فيها على الإرهاب".

وتابع: "على مدى 11 شهرًا من العام المشارف على الانتهاء، وبفضل تنسيقكم وكفاءتكم، تم إحباط 61 جريمة من هذا النوع، بما فيها 32 هجومًا إرهابيًا، حيث تتمكنون من قمع معظم هذه الجرائم في مرحلة الإعداد لها".

وقال: "تم صد أكثر من 200 هجوم إرهابي في روسيا خلال الـ11 عامًا الماضية".

ودعا بوتين إلى "مزيد من التصفية الهجومية والفعالة لخلايا الجماعات الإرهابية الدولية".

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستيو، على أهمية البدء في مفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بهدف تطوير ضمانات لروسيا تستبعد تقدم الحلف تجاه الشرق.

وذكر الكرملين، في بيان، أن الرئيس بوتين أشار خلال الاتصال الهاتفي إلى أن السلطات الأوكرانية، في انتهاك لاتفاقات مينسك، تراهن على استخدام القوة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة في منطقة "دونباس" جنوب شرق أوكرانيا".

وأوضح البيان أن الرئيس الروسي أكد مجددًا على ضرورة البدء في مفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أجل تطوير ضمانات قانونية دولية لروسيا لاستبعاد تقدم الحلف تجاه الشرق ونشر منظومات أسلحة على الأراضي الأوكرانية والدول المجاورة من شأنها أن تشكل تهديدا لروسيا.