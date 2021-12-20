الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطعيم 144 ألفًا و471 طفلًا ضد شلل الأطفال بأسوان

اجتماع وكيل وزارة
اجتماع وكيل وزارة الصحة بأسوان

عقد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، اجتماعا مسائيا، بحضور الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي، بالإضافة لمراقبي التطعيمات بالمحافظة، حيث تابع خلال الاجتماعات نتائج اليوم الأول من الحملة.

وأسفرت أولى أيام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال عن تطعيم 144 ألفًا و471  طفلًا، بنسبة 57%  من إجمالي المستهدف والذي يبلغ  252 ألفًا و153 طفلًا.

كما شدد وكيل وزارة الصحة بأسوان، خلال الاجتماع على أهمية متابعة الفرق الطبية المشاركة لحظة بلحظة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لإنجاح الحملة، بالإضافة  لتذليل أي معوقات أمام الفرق الطبية المشاركة.

وانطلقت، الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة أسوان، والتي تستمر لمدة 4 أيام، وذلك من أجل لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وجاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان، في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال  ومنع دخول الفيروس من الدول المتوطن بها المرض.

ومن ناحيته، قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 
 تستهدف تطعيم 252 ألفًا و153 طفلًا على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه يتم تطعيم الأطفال بواسطة 1345 فريقًا، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، فضلًا عن  الفرق الإشرافية على جميع  مستويات الإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وأوضح حنفي أن هناك فرقًا متحركة تابعة للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تجوب المنازل في جميع محافظات الجمهورية، وفرقًا متحركة أيضًا للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، وذلك بجانب تواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

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