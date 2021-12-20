الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تعطيل الدراسة بجميع مدارس الدقهلية اليوم الإثنين لسوء الطقس

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تعطيل الدراسة اليوم الإثنين بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظةـ وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وقد  أكد "مختار" على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء والتعامل الفورى مع أية مستجدات.
 

ووجه "المحافظ " لأهمية متابعة تطهير كافة بلاعات صرف الامطار والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغاطسات للتعامل الفوري مع أية طوارئ.

   

وكلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل والفوري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة.


كما كلفهم أيضا التنسيق أولا بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة واخطارها بأية معوقات او مشكلات لسرعة اتخاذ قرارات الحل حيالها .
 

كما وجه "مختار"  مسئولي الكهرباء بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية ولتأكد من عزلها حرصا على سلامة الارواح والممتلكات، مشيرا إلى أهمية توجيه وتمركز معدات شفط وكسح المياه الى المناطق الاكثر غزارة في تراكمات مياه الامطار.


وأكد على ضرورة تعاون كافة الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الأمطار والتي تشمل  شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة كهرباء شمال الدلتا ، والمراكز والمدن والأحياء، وغرفة العمليات بالمحافظة، وإدارة المركبات والصيانة بالمحافظة للتنسيق فيما بينهم أثناء فترة سقوط الامطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني الدقهلية’
 
وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس وتحسبا لاحتمالات سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار، وفى إطار التكليفات والمتابعة المستمرة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدراسة تعطيل المحافظة

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