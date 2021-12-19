الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد بيان الخارجية أمس..

جمال بيومي: موقف مصر «حازم وكافي».. ويجب على ألمانيا النظر إلى قوانينها

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن النظام الجديد الذي يقود ألمانيا، بعد انتهاء حكم المستشارة أنجيلا ميركل، لديه تباين في مواقفه. 

وأوضح أن رد وزارة الخارجية، تجاه موقف ألمانيا، حازم وكافي للغاية، مشيرًا إلى أنه يتوقع عدم تصعيد الأمر عن ذلك، خاصةً أن برلين تدرك أن هناك تعاون كبير مع القاهرة في العديد من المجالات. 

القوانين الداخلية في ألمانيا 

وأضاف السفير بيومي، في تصريحاته لـ«الدستور»، أنه خلال فترة حكم المستشارة ميركل كان هناك تفاهم كبير بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنها كانت من المعجبين بشخصية الرئيس، ومن ثم فيجب النظر إلى سياسية الدولة الألمانية الراسخة، واتباع نهج «النفس الطويل» مع الرفض القاطع لأي تدخل في الشؤون المصرية.

وقال :"نحن مستعدون لتطبيق القوانين التي تطبقها ألمانيا ذاتها، فهل يمكن لأحد هناك أن ينظم مظاهرة دون إذن؟ بالطبع لا، بل أن برلين تطبق قانون يلزم المتظاهرين بالإبلاغ بعددهم، وأن يدفع كل شخص مبلغ رمزي للغاية، وذلك حتى لا يبالغ أحد ويقول أن هناك مظاهرات مليونية مثلًا، كما أنها تلزم المحتجين بنطاق محدد للتظاهرة، ويرسمون لهم حدودًا على الأرض لا يتمكنوا من الخروج عنها، وإلا تم القبض على من تعدى ذلك".

وتابع: "برلين لا تسمح بقيام جمعيات أهلية دون الحصول على تصريح من وزارة داخليتها، كما أنها تمنع حصول أي جماعة على تمويل أجنبي دون رقابة، فمن ثم لا يجب على ألمانيا أن تطالب بمثل ما جاء في بيانها الأخير".

مصر حريصة على تحقيقي حقوق الإنسان

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر هي أول دولة كانت حريصة -بعد توقيع اتفاق المشاركة مع أوروبا- على تعريف ما هو المقصود بحقوق الإنسان، فلا يجب أن تكون تلك الحقوق متغيرة من دولة لأخرى، أو على نمط يخص أحد بعينه.

وأوضح: "صممنا على تعريفها وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا يجوز أن تملي ألمانيا مواقف مثل المطالبة بمنع الإعدام أو تعدد الزواجات وهكذا". 

وأشار إلى أن يرى أن الدبلوماسية الألمانية حريصة على الإبقاء على علاقات متميزة مع مصر، نظرًا للتعاون القوي في العديد من المجالات، وأن الأمر حساس ويحتاج إلى معالجة حكيمة.

حقوقيون عن بيان الحكومة الألمانية: برلين اعتمدت على تقارير مشبوهة

وأعلنت وزارة الخارجية رفضها القاطع للتصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.

وشددت وزارة الخارجية أنها تعتبر هذا الأسلوب، الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، تدخلًا سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي. 

وتابعت الخارجية، في بيان رسمي،: "من المستغرب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير".

المانيا مصر جمال بيومي وزارة الخارجية القضاء الحكومة الألمانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة بجميع مدارس الدقهلية اليوم الإثنين لسوء الطقس

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

بالأسماء.. حركة تنقلات بوزارة الداخلية

خريطة سقوط الأمطار في جميع المحافظات

محافظ المنوفية يعلق الدراسة غدا للطلاب والمدرسين

من هو اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توصى بمنع مواطنيها من السفر لأمريكا

إسرائيل تتأهب لموجة خامسة من كورونا

«حماس» تدين استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات الفلسطينيات