تموين مطروح: زيادة معدلات الضخ لإسطوانات البوتاجاز لـ400 ألف إسطوانة خلال يناير

قال المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح إنه سيتم زيادة حصص إسطوانات البوتاجاز خلال شهر يناير المقبل لتصل إلى 400 الف إسطوانة بوتاجاز نتيجة زيادة السحب على الإسطوانات خلال الموسم الشتوي وبرودة الطقس.

وقال في تصريح خاص للدستور إنه يتم ضخ كميات كبيرة من إسطوانات البوتاجاز في مستودعات البوتاجاز الفرعية التابعة للقطاع الخاص ويتم طرح سعر الإسطوانة الواحدة ب70 جنيها للإسطوانة الصغيرة التي تستخدم في الاستخدامات المنزلية.

ويضاف إليها خمس جنيهات كرسم في حال توصيلها للمنازل ويتم ضخ كميات كبيرة من الإسطوانات الكبيرة الخاصة بالأنشطة التجارية بسعر 140 جنيها ويضاف رسم 10 جنيهات لتوصيلها إلى المحال التجارية والمصانع.

وتابع أن هناك استقرارا فى توزيع إسطوانات البوتاجاز في مستودعات البوتاجاز.

وذكر أنه يتم ضخ حاليا 387 ألف إسطوانة شهريا من خلال مستودعات البوتاجاز و مصانع التعبئة.

وشدد على أن هناك حملات رقابية مكثفة وموسعة على مستودعات البوتاجاز للتأكد من توزيع إسطوانات البوتاجاز بالأسعار الرسمية وعدم زيادتها عن الأسعار الرسمية ومواجهة التلاعب في الأسعار أو تهريبها إلى السوق السوداء أو الباعة الجائلين أو السريحة على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ويتم مصادرة الإسطوانات التي يتم ضبطها من خلال تجميعها أو بيعها من خلال السريحة.