الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنائس الغربية والكاثوليكية تحتفل بأحد النسبة

الأنبا جورج شيحان
الأنبا جورج شيحان

تحتفل كنيسة الروم الملكيين، الأحد، بحلول أحد ما قبل الميلاد، المعروف باسم "أحد النسبة"، إضافة إلى تذكار القدّيس الشهيد بونيفاسيوس، وهو استشهد في عهد الإمبراطور ديوكلتيانوس حول سنة 290.

وتشارك الكنيسة المارونية في مصر، برئاسة الأنبا جورج شيحان، كنيسة الروم الملكيين بالاحتفال بأحد النسبة، وحلول اليوم الخامس من تساعيّة الميلاد، وتتلو الكنيسة صلوة اليوم الخامس التي تنص على: 

أيُّها الرفيعُ المتسامي، يا منْ تركتَ عزَّةِ لاهوتكَ وأحببتَ حقارةَ طبعنا البشري لتصيرَ لنا نموذجاً بالتواضعِ، والإحتقار، نسألكَ بحقِّ ميلادكَ الطاهر وبشفاعةِ والدتكَ والقديس يوسف صفيِّكَ أنْ تمنحنا تواضعَ القلبِ واحتقارَ الذاتِ لكي نطويَ كلَّ علوٍّ بتشامخُ ضدَّ معرفتكَ، ونعرفَ ذلَّنا ونعظِّمكَ أيُّها القدُّوس وحدك العظيمُ اسمك، ولكَ يليقُ المجدُ والعزَّةُ والقوة، آمين.

من جانبها تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الأحد الرابع من زمن المجيء، كما ترأس المطران كلاوديو لوراتي، النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية بمصر، قداس ختام عام القديس يوسف، بكاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية.
قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه جاء ذلك بمشاركة المونسنيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب لويس لبيب، راعي الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة، والمكرسين، وشعب الرعية. 

أضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه وفي نهاية القداس، أعلنت اللجنة المنظمة افتتاح السنة المخصصة للعائلة.

الكنيسة اللاتينية المارونية الموارنة الروم الملكيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. حركة تنقلات بوزارة الداخلية

نصائح للحماية من موجة الصقيع: ماذا قالت «هيئة الأرصاد»؟

الباز: الدولة المصرية خرجت من مرحلة الشعارات إلى العمل على الأرض

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

شيخ الطريقة الكسنزانية يلتقي الرئيس العراقي في السليمانية (صور)

الصعيد شكل تاني.. أهالي «الزرابي» بأسيوط: «حياة كريمة» وفّرت سبل المعيشة اللائقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توصى بمنع مواطنيها من السفر لأمريكا

إسرائيل تتأهب لموجة خامسة من كورونا

«حماس» تدين استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات الفلسطينيات