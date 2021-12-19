الكنائس الغربية والكاثوليكية تحتفل بأحد النسبة

تحتفل كنيسة الروم الملكيين، الأحد، بحلول أحد ما قبل الميلاد، المعروف باسم "أحد النسبة"، إضافة إلى تذكار القدّيس الشهيد بونيفاسيوس، وهو استشهد في عهد الإمبراطور ديوكلتيانوس حول سنة 290.

وتشارك الكنيسة المارونية في مصر، برئاسة الأنبا جورج شيحان، كنيسة الروم الملكيين بالاحتفال بأحد النسبة، وحلول اليوم الخامس من تساعيّة الميلاد، وتتلو الكنيسة صلوة اليوم الخامس التي تنص على:

أيُّها الرفيعُ المتسامي، يا منْ تركتَ عزَّةِ لاهوتكَ وأحببتَ حقارةَ طبعنا البشري لتصيرَ لنا نموذجاً بالتواضعِ، والإحتقار، نسألكَ بحقِّ ميلادكَ الطاهر وبشفاعةِ والدتكَ والقديس يوسف صفيِّكَ أنْ تمنحنا تواضعَ القلبِ واحتقارَ الذاتِ لكي نطويَ كلَّ علوٍّ بتشامخُ ضدَّ معرفتكَ، ونعرفَ ذلَّنا ونعظِّمكَ أيُّها القدُّوس وحدك العظيمُ اسمك، ولكَ يليقُ المجدُ والعزَّةُ والقوة، آمين.

من جانبها تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الأحد الرابع من زمن المجيء، كما ترأس المطران كلاوديو لوراتي، النائب الرسولي للكنيسة اللاتينية بمصر، قداس ختام عام القديس يوسف، بكاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه جاء ذلك بمشاركة المونسنيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب لويس لبيب، راعي الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة، والمكرسين، وشعب الرعية.

أضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه وفي نهاية القداس، أعلنت اللجنة المنظمة افتتاح السنة المخصصة للعائلة.