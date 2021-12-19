المغرب: وفاة واحدة و186 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و186 إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل شفاء 102 مصاب.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في نشرتها اليومية بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 952 ألفًا و814 حالة، منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020.

كما أوضحت أن مجموع حالات الشفاء التام بلغ 936 ألفا و450 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98.3 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 14 ألفًا و809 حالات بنسبة فتك تصل إلى 1.6 في المائة.

وأفادت الصحة المغربية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن مليونين و303 آلاف شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 22 مليونا و831 ألفا و921 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، و24 مليونا و494 ألفا و374 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

ولفتت إلى أن من تلقوا الجرعة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4 آلاف و66 شخصًا، و 339 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى خلال الفترة ذاتها، وأن 1026 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال أمس.

وكان المغرب كان قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس السبت، إنه تم حتى الآن اكتشاف وجود سلالة أوميكرون لفيروس كورونا المستجد، في 89 دولة، وذلك في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية الست".

ووفقًا لمعطيات المنظمة، ينتشر أوميكرون بشكل أسرع بكثير من سلالة دلتا، في البلدان التي يتم فيها تسجيل الإصابة بشكل موثوق.

وذكرت المنظمة أن عدد الحالات هناك يتضاعف خلال فترة من يوم ونصف إلى 3 أيام.

بالإضافة إلى ذلك، تنتشر السلالة الجديدة بسرعة في البلدان التي تتمتع بمستويات عالية من المناعة السكانية، ولا تزال غامضة ومجهولة الأسباب الدقيقة لذلك.