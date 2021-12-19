تجديد حبس المتهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمدينة بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، الأحد، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة بدر، بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة بدر، أكدت قيام "يوسف.م" و"رضا.ح"، عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة بدر، بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده عن تتبع خط سير المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهم.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات التي عثر عليها بحوزتهما، أقرا بارتكاب 4 وقائع السرقة لمرورهم بضائقة مالية وطردهم من عملهم منذ 3 شهور وعجزهم عن العمل بمكان مناسب مرة أخرى.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.