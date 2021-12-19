بعد استطلاع للرأي.. هل تفقد bbc تمويل البريطانيين لها؟

كشف استطلاع للرأي أن ما يقرب من ثلثي البريطانيين يريدون إجراء استفتاء حول ما إذا كان ينبغي إلغاء رسوم ترخيص هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وجد الاستطلاع أن 64 % يؤيدون التصويت على مستوى البلاد على إجراء استفتاء على تمويل الإذاعة البريطانية، بينما قال 13 % فقط إنهم لن يدعموا الخطة.

وأكدت الصحيفة أنه إذا تم إجراء استفتاء، فقد قال 62 % إنهم سيصوتون لإلغاء رسوم الترخيص، بينما قال 24 % فقط إنهم سيحتفظون بها.

وتابعت أن الاستطلاع جاء بعد أن أدان رئيس الوزراء بوريس جونسون الاذاعة ووصفها بأنها "تافهة بشكل مخجل، وانتقامية وحزبية" بسبب تغطيتها للحفلات المسربة التي أقامتها الحكومة في “دوانينج ستريت” في ظل قواعد الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا في احتفالات العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء لأصدقائه إنه يعتقد أن بي بي سي قد أهملت "واجبها الأساسي" المتمثل في الإعلان عن الحاجة لجرعات معززة من اللقاح لمحاربة المتغير الجديد اوميكرون.

وأضاف أن التغطية الشاملة لبي بي سي لفضيحة الحزب "أهدرت" الكثير من "الوقت والاهتمام العامين" عندما كان ينبغي على الاذاعة أن تركز على حث الجمهور على الحصول على جرعاتهم لان اوميكرون بدا في الانتشار.

وأكدت الصحيفة ان الاستطلاع وجد أيضًا أن 49 في المائة من المشاهدين يقولون إن جدول بي بي سي ليوم الكريسماس ، مع العروض المعلن عنها هو شئ قليل للغاية مقابل المال ، حيث قال 23٪ فقط إنه يوفر عائدًا جيدًا على الجنيه الإسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه نظرًا لغطرستها الخاصة، من فضيحة مارتن بشير إلى جدول الكريسماس المخيب للآمال، أثبتت بي بي سي نفسها على أنها بعيدة عن الذوق الشعبي وهو ما قد يفقدها تمويلها ويثير أزمة الترخيص مرة اخرى، حيث تدفع كل أسرة 159 جنيه استرليني سنويًا للاذاعة.