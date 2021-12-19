تحضيرات سرية ملكية لاحتفالات الكريسماس الأولى بدون الامير فيليب

قالت مصادر بالقصر الملكي إن الملكة اليزابيث الثانية لديها رغبة قوية، في استضافة عائلتها خلال فترة عيد الميلاد على الرغم من قيام الأمير تشارلز برحلات سرية إلى ساندرينجهام، شمال نورفولك، لإعداد مكان إقامة الأسرة، لكن يُعتقد أن الملكة البالغة من العمر 95 عامًا لن تحضر خدمة الكنيسة التقليدية لعيد الميلاد.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه كان من المقرر أن تلتف العائلة المالكة حول الملكة هذا الأسبوع حيث تعهد ابناء واحفاد الملكة بأنها لن تكون وحيدة في أول عيد ميلاد لها بدون دوق أدنبره الأمير فيليب الذي وافته المنية في شهر أبريل الماضي.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح الشكل الذي ستتخذه الاحتفالات الملكية أو أين ، قال مصدر إن هناك "رغبة قوية" من الملكة لجمع عائلتها معًا في ساندرينجهام إن أمكن.

وقال أحد المطلعين على القصر: "ستكون ضربة مريرة للملكة ألا تقضي عيد الميلاد في ساندرينجهام، لذلك هناك عملية جارية لمحاولة التأكد من تقضية هذا الوقت الخاص من العام في ساندرينجهام الذي يعد من أكثر الأماكن المفضلة للملكة".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا ليس عامًا عاديًا، وأكد مصدر أن خطط عيد الميلاد للملكة مازالت قيد المراجعة.

وقال مصدر بالقصر "هناك رغبة قوية في أن يكون الأمر طبيعيا بقدر الإمكان لكن من الواضح أن هذا يخضع لمخاوف عملية".

وأكدت الصحيفة أنه من غير المحتمل أن ينضم الملكة البالغة من العمر 95 عامًا إلى المصلين في خدمة الكنيسة والتي تضم 200 شخص في كنيسة القديسة مريم المجدلية في ساندرينجهام من أجل خدمة يوم عيد الميلاد التقليدية.

وتابعت أنه بدلاً من ذلك، من المتوقع أن تحضر خدمة خاصة شبيهة بالعام الماضي عندما ألقى قسيس ملكي خطبة وقراءات.