«التموين» تكشف سبب تراجع أسعار الدواجن

أعلن المهندس عبدالمنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم طرح الدواجن المذبوحة المبردة في المحال التجارية والسلاسل التجارية الكبري بسعر يتراوح ما بين 44 إلى 48 جنيها للكيلو حسب المناطق والشركات التي تطرحها.

وقال خليل في تصريح خاص لـ"الدستور" إن أسعار الدواجن الحية سجلت 28 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية وأسواق التجزئة ومحلات بيع الدواجن، بينما تراوحت أسعارها في المزارع ما بين 23 إلى 24 جنيها بالكيلو.

وأضاف أن هناك فائض في الإنتاج المحلي ويكفي الاحتياجات المحلية ويتم التصدير حاليا إلى الدول المجاورة، لافتة إلى أن تراجع أسعار الدواجن الحية نتيجة زيادة حجم الكميات التي يتم طرحها في المجمعات الاستهلاكية من الدواجن البرازيلية بسعر 37 جنيها للكيلو هو الأمر الذي أدى إلى إعادة التوازن في الأسعار وضبط الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن إنتاج الدواجن المحلية يصل إلى 180 طنا في الشهر، بينما تصل معدلات الإنتاج إلى مليار و600 مليون طائر سنويا بما يمثل اكتفاء ذاتي من الإنتاج المحلى للدواجن بنسبة 97%.