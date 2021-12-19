بالأسماء.. حركة تنقلات بوزارة الداخلية
أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، الإثنين، حركة تنقلات محدودة في إطار عمليات ضخ الدماء الشابة بما يتواكب مع المنظومة الأمنية الجديدة.
وشملت الحركة كلا من:
لواء/ رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع الأمن
لواء/ علاء فاروق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة
لواء/ خالد عزب مساعد الوزير للمرور والحماية المدنية
لواء/ أيمن شاكر مساعد الوزير لوسط الدلتا
لواء/ غالب مصطفى مدير أمن القليوبية
لواء / محسن شعبان مساعد الوزير لمنطقة سيناء
لواء/ أشرف ربيع مساعد الوزير للسياحة
لواء / أحمد عويضة نائب مساعد الوزير للسياحة
لواء / أحمد خيرى مساعد الوزير لشرطة السياحة والآثار
وشهدت الحركة خروج اللواء محمد منصور مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن لبلوغه سن المعاش القانونية.