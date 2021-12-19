الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. حركة تنقلات بوزارة الداخلية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، الإثنين، حركة تنقلات محدودة في إطار عمليات ضخ الدماء الشابة بما يتواكب مع المنظومة الأمنية الجديدة.

 

وشملت الحركة كلا من: 

لواء/ رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع الأمن

لواء/ علاء فاروق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة

لواء/ خالد عزب مساعد الوزير للمرور والحماية المدنية

لواء/ أيمن شاكر مساعد الوزير لوسط الدلتا

لواء/ غالب مصطفى مدير أمن القليوبية

لواء / محسن شعبان  مساعد الوزير لمنطقة سيناء

لواء/ أشرف ربيع مساعد الوزير للسياحة

لواء / أحمد عويضة نائب مساعد الوزير للسياحة

لواء / أحمد خيرى مساعد الوزير لشرطة السياحة والآثار

وشهدت الحركة خروج اللواء محمد منصور مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن لبلوغه سن المعاش القانونية.

حركة تنقلات وزير الداخلية وزير الداخلية ي اللوا رجب عبدالعال اللواء علاء الدين سليم اللواء خالد العزب

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بالأسماء.. حركة تنقلات بوزارة الداخلية

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