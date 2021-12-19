بالأسماء.. حركة تنقلات بوزارة الداخلية

أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، الإثنين، حركة تنقلات محدودة في إطار عمليات ضخ الدماء الشابة بما يتواكب مع المنظومة الأمنية الجديدة.

وشملت الحركة كلا من:

لواء/ رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع الأمن

لواء/ علاء فاروق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة

لواء/ خالد عزب مساعد الوزير للمرور والحماية المدنية

لواء/ أيمن شاكر مساعد الوزير لوسط الدلتا

لواء/ غالب مصطفى مدير أمن القليوبية

لواء / محسن شعبان مساعد الوزير لمنطقة سيناء

لواء/ أشرف ربيع مساعد الوزير للسياحة

لواء / أحمد عويضة نائب مساعد الوزير للسياحة

لواء / أحمد خيرى مساعد الوزير لشرطة السياحة والآثار

وشهدت الحركة خروج اللواء محمد منصور مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن لبلوغه سن المعاش القانونية.