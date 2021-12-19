الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. تعطيل الدراسة بكليات جامعة مطروح واستمرارها «أون لاين»

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، عن تعطيل الدراسة للطلاب غدًا الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، بجميع كليات الجامعة مع استمرارها أون لاين، وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات.

جاء ذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. 

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، استمرار تعطيل الدراسة «طلاب ومعلمين» غدًا بجميع مدارس المحافظة.

جاء ذلك نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية استمرار عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا.

وكانت قد شهدت مدينة مرسي مطروح، صباح اليوم الأحد، نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح وانخفاضًا في درجات الحرارة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ، تحسبًا لحدوث أي تداعيات بالإضافة إلي عمل غرفة العمليات المنعقدة على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية محافظ مطروح الأرصاد الجوية تعطيل الدراسة جامعة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

تعطيل الدراسة غدًا في القاهرة لسوء الطقس

ضبط سائق يصور الفتيات فى أتوبيس بالجيزة

تعطيل الدراسة في الجيزة غدًا لسوء الأحوال الجوية

محافظ مطروح يعلن استمرار تعطيل الدراسة بالمدارس غدًا

إيمان مصطفى: قطاع التشييد والبناء حقق أعلى معدل نمو بـ10.5%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توصى بمنع مواطنيها من السفر لأمريكا

إسرائيل تتأهب لموجة خامسة من كورونا

«حماس» تدين استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات الفلسطينيات