غدًا.. تعطيل الدراسة بكليات جامعة مطروح واستمرارها «أون لاين»

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، عن تعطيل الدراسة للطلاب غدًا الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، بجميع كليات الجامعة مع استمرارها أون لاين، وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات.

جاء ذلك نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، استمرار تعطيل الدراسة «طلاب ومعلمين» غدًا بجميع مدارس المحافظة.

جاء ذلك نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية استمرار عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا.

وكانت قد شهدت مدينة مرسي مطروح، صباح اليوم الأحد، نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح وانخفاضًا في درجات الحرارة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ، تحسبًا لحدوث أي تداعيات بالإضافة إلي عمل غرفة العمليات المنعقدة على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين.