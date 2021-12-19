وكيل وزارة الصحة بالسويس يترأس اجتماعًا بفريق عمل الموارد البشرية

ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، اليوم الأحد، اجتماعًا بفريق إدارة الموارد البشرية بمديرية الصحة، بحضور الدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور إسلام عبدالله وكيل المديرية، والدكتور حسام سيد مساعد وكيل الوزارة ومدير المكتب الفني.

وخلال الاجتماع شدد «الحفناوي» على أهمية ودور إدارة الموارد البشرية في دفع المنظومة الإدارية، لافتًا إلى ضرورة إطلاعها بدورها ومواجهة التقصير بكل حزم، مؤكدًا على التزام جميع العاملين من رأس الهرم الوظيفي إلى أسفله بجميع الحقوق والواجبات.

وكلف الحفناوي الدكتور حسام سيد، مساعد وكيل الوزارة، بإعادة هيكلة إدارة الموارد البشرية، وإعادة توزيع العماله وفقًا لاحتياج العمل موجهًا باستكمال بيانات العاملين بالمديرية بالملفات كخطوةٍ أولى فى طريق تطوير أليات العمل المستقبلية والتحول الرقمي، بما يتماشى مع تحديات المرحلة.

جاء ذلك بحضور لفيف من قيادات المديرية، وعلى رأسهم: «إكرامى إميل مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومنال مرقص مدير إدارة الشئون المالية، ويحيى إبراهيم مدير إدارة الشئون الإدارية».