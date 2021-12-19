الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الحفاظ على قطرة المياه وترشيدها» فى ندوة توعوية لطلاب المدارس

ندوة توعوية حول ترشيد
ندوة توعوية حول ترشيد استهلاك المياه

عقدت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري، ندوة توعية مائية بمدرسة اللوزى الثانوية بنات بمحافظة دمياط، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة بالمحافظة، بعنوان "أهمية المياه وطرق الحفاظ عليها وترشيد استخدامها"، التوعية بأهمية ترشيد استهلا المياه في ظل تنامي الاحتياجات وثبات الحصة المتاحة سنوياً.

واستعرضت الندوة، اليوم الأحد، الموقف المائي بمصر وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه، وطرق الحفاظ علي المياه وحمايتها من الهدر والتلوث، وترشيد استخدامها ، وتبني السلوكيات الإيجابية بما يساهم في الحفاظ على المياه.

كما استعرضت الندوة، التوعية بضرورة التحول إلى نظم حديثة للحد من إهدار المياه، وبث روح السلوكيات الإيجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من  ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد.

وتناولت الندوة، التى حاضر فيها المهندس هشام صابر رئيس الإدارة المركزية للتوعية والارشاد المائى، التوعية بمشكلة تناقص نصيب الفرد من المياه، وايضا بث روح السلوكيات الايجابية فى نفوس الطلبة والطالبات، للمحافظة على كل قطرة مياه.

وأيضًا أكدت ندوة التوعية المائية، ضرورة التحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد، مع التوصية بأهمية تحويل المخرجات إلى واقع عملي، من خلال توعية المواطنين بأهمية قطرة المياه ومواجهة السلوكيات السلبية المتمثلة في الاهدار والتلوث.

وفى السياق ذاته، أوصت الندوة بضرورة  تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام الطلاب بنشر الوعي المائي بين المواطنين  لمواجهة السلوكيات السلبية  وترسيخ السلوكيات الإيجابية واحترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ  عليها.

ياتى ذلك في إطار خطة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، التى تنفذها وزارة الموارد المائية والري بالمدارس والجامعات.

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وائل لطفي

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