رئيس جامعة الوادي يشارك في مؤتمر هيئة فولبرايت مصر لقيادات الجامعات

شارك الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد في مؤتمر هيئة فولبرايت مصر، الذى استضافته مدينة الغردقة فى الفترة من 16 – 18 ديسمبر الجارى بحضور 25 رئيس جامعة و 6 نواب رؤساء جامعات، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور رئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت ونائب وزير التعليم العالي والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور ولاء شتا رئيس صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والدكتور محمد الشرقاوي معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، والسفير الأمريكي بالقاهرة السد جوناثان كوين وأعضاء مجلس إدارة هيئة فولبرايت لورين لوفليس المستشارة الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والسيد رايموند ميلر الشريك المؤسسي في شركة رأفت ميلر للاستشارات وماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت .

وقال الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد إن الجامعة حريصة على التعاون المستمر والمتبادل بين هيئة فولبرايت والهيئات العلمية الدولية لخلق فرص ومنح علمية لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين فى كافة التخصصات بالجامعة لفتح مجالات بحثية تساهم فى إعلاء شأن البحث العلمى بالجامعة وتزيد من فرص تقدم جامعة الوادى الجديد فى التصنيفات الدولية.

وقاد النقاش السيد عمر بليك الرئيس التنفيذي لشركة U3 Advisors والذي شغل سابقًا منصب نائب الرئيس الأول للمرافق والعقارات بجامعة بنسلفانيا، وقد استثمرت الجامعة خلال فترة إدارته في مشروع عقاري نتج عنه تطوير الحرم الجامعي والمجتمع المحيط به. ويعمل عمر بليك مع رؤساء الجامعات والأمناء وقادة الأعمال الخيرية والمسؤولين الحكوميين والمنظمات المجتمعية لإطلاق العنان لمؤسسات التعليم العالي والرعاية الصحية وغيرها من المؤسسات غير الربحية من أجل تطوير أنفسهم ومجتمعاتهم، وبالإضافة إلى ذلك فقد أشرف عمر بليك على تطوير حيين في ديترويت هما ميدتاون وماك نيكولز كوريدور، ومنطقة ممفيس الطبية، وكوليدج بارك بولاية ماريلاند حيث مقر جامعة ماريلاند، ومنطقة ساوث سايد شيكاغو حيث مقر جامعة شيكاغو

يذكر أن هيئة فولبرايت مصر تم انشاؤها عام 1949 بمبادرة من السيناتور السابق ج. وليام فولبرايت والذي كانت رؤيته تحقيق الزيد من المعرفة وقدر أكبر من الإدراك والمزيد من المشاركة الوجدانية نحو شئون العالم، وتعد هيئة فولبرايت مصر من أكثر وأقدم الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، كما قامت بتقديم منح دراسية وبعثات لأكثر من 7000 باحث مصرى و1000 باحث أمريكي على مدى السبعين سنة الماضية.