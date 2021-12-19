«الرعاية الصحية»: برنامج تدريبى على الإنعاش القلبى الرئوى لمقدمى الخدمة بالإسماعيلية

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبي على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي بمنشآت الهيئة في الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، إلى أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين من الفرق الطبية والفرق الطبية المساعدة بمراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة في الإسماعيلية على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي (BLS_Basica Life Support).

وأضافت الهيئة، أن هذا التدريب يعد أحد أهم المعايير لضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية وإنقاذ حياة المصابين من مرضى أمراض القلب الفجائية والحفاظ على سلامة القلب، وكذلك تيسير حصول المنشآت الصحية على التسجيل ودرجة الاعتماد القومي المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، والتي تشترط حصول مقدمي الخدمة الصحية على شهادات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي كأحد معايير الجودة لضمان تقديم خدمات ورعاية صحية مطابقة لمعايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وتابعت الهيئة، أن التدريب استخدم أحدث الطرق والوسائل الحديثة لرفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في الإسماعيلية، وإكسابهم المهارات العلمية اللازمة وإطلاعهم على التقنيات الحديثة في هذا المجال لكيفية معالجة الحالات الطارئة من المصابين بأمراض القلب الفجائية خلال الدقائق الأولى، إضافة إلى التدريب العملي واستخدام نماذج وأجهزة طبية للمحاكاة الطبيعية لطرق إنعاش القلب والصدر والتدخل المطلوب لإنقاذ الحالات الطارئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية التدريبات العملية باستخدام أحدث الطرق والوسائل التدريبية ونماذج المحاكاة مما يضمن إكساب مقدمي الخدمة الصحية المهارات المهنية اللازمة لتقديم خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية للمرضى، مشيرًا إلى حرص الهيئة على التعليم الطبي المستمر لضمان تقديم خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى.

ولفت السبكي إلى نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لمراكز تدريب الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي من جمعية القلب الأمريكية (AHA)، والتي تؤهلها لأن تصبح مراكز تدريب دولية معتمدة من جمعية القلب الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وإعداد المدربين المعتمدين دوليًا على الإنعاش القلبي الرئوي سواء للأطباء والعاملين بالمجالات الصحية أو جميع الفئات من الجمهور عامة.

وأشار إلى أن حصول هيئة الرعاية الصحية على شهادة الاعتماد الدولي من جمعية القلب الأمريكية شهادة تميز ونجاح، حيث أنها من أعلى المراتب التي يمكن الحصول عليها من الجمعية الأمريكية، كما أنها إنجاز ضمن سجل انجازات الهيئة في خطوة تعكس التزامها بمواصلة العمل لترسيخ ريادتها العالمية.