انطلاق حملة التوعية بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن انطلاق الحملة الإعلامية بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى إطار الحملة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، بهدف رفع الوعي وزيادة المشاركة المجتمعية في مجال الحد من استخدام البلاستيك.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية دور الإعلام المصرى فى توعية المواطن بضرورة الحد من استهلاك البلاستيك واستبداله ببدائل صديقة للبيئة، من خلال التعريف بأضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مما يؤثر على الصحة العامة، كما أن وجود البلاستيك بالبحار يقتل الحياة البحرية وهو ما يؤدى إلى خلل فى التوازن البيئى على كوكب الأرض.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن محاور عمل الوزارة في مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بدأت خلال مراحل تدريجية، بداية من إجراء الدراسات ووضع السياسات ورفع الوعي وخلق مشاركة مجتمعية وإطلاق مبادرة تلقي مقترحات منظمات المجتمع المدني والشباب في مجال الحد من استخدام البلاستيك، وقد تم إطلاق العديد من المبادرات فى هذا الصدد من جانب القطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن قانون المخلفات يتضمن مادة تنظم الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وقد قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك، والعمل على إصدار مواصفات جديدة وتعديل المواصفات الحالية للترويج لاستخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام، وطرح البدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين.